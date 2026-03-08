Il Club Italia Allargato arriva in Piemonte, Cuneo tra i protagonisti

Da lunedì 9 a mercoledì 11 marzo si svolgerà il collegiale riferito alla Regione Piemonte del progetto “Club Italia Allargato”, iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo e dedicata alla selezione e alla valorizzazione dei più promettenti giovani talenti del panorama. Il raduno è in programma presso il Novarello Villaggio Azzurro, in via Dante Graziosi 1 a Granozzo con Monticello (NO). Nel corso delle tre giornate sono previste sedute di allenamento sia al mattino sia al pomeriggio, coordinate dallo Staff di Qualificazione Nazionale. Tra gli atleti convocati figura anche Andrea Revelli, opposto classe 2010 del settore giovanile del Cuneo Volley. Per il giovane biancoblù si tratta di un’importante opportunità di confronto e crescita all’interno di un contesto tecnico di alto livello.