Campionati Italiani di Marcia: Schwazer si ritira dopo lo stop dei giudici

Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle) e Sofia Fiorini (Libertas Unicusano Livorno) sono i primi campioni italiani di marcia sulla distanza della mezza maratona. Ma la curiosità, sul tracciato di Alessandria, era tutta per Alex Schwazer , il campione olimpico di Pechino 2008 al rientro in una prova su strada dopo la lunga (e controversa) squalifica per doping. Che la sua intenzione non fosse quella di fare da comparsa si era capito subito dopo il via, quando si è piazzato alle spalle della coppia Orsoni-Picchiottino.

Poco dopo il passaggio al 14esimo chilometro, Schwazer è stato fermato dai giudici, dopo la terza segnalazione per “sospensione”. Ripartito dopo i 3 minuti di stop, l’atleta altoatesino ha proseguito per qualche minuto prima di abbandonare la gara senza rilasciare dichiarazioni. Nessuna polemica per la squalifica da parte del suo entourage. «Aveva un’andatura troppo sbilanciata in avanti - ha detto il tecnico Sandro Donati - questo lo ha portato a sollevare troppo la gamba dietro. I giudici hanno fatto il loro lavoro. Se avesse rallentato, probabilmente avrebbe centrato il podio: ma i campioni sono fatti così, pensano solo a vincere».

La presenza di Schwazer ha tolto attenzione alla vittoria di Orsoni. «È stata comunque un’emozione gareggiare con lui - ha detto il neo campione italiano - Per me è stato un grande stimolo. Personalmente sono più che soddisfatto: di passaggio ho migliorato il mio primato personale sui 20 km. Ora sono pronto per la Coppa del Mondo di aprile in Brasile, dove gareggerò sulla distanza della maratona. Questo per me era un test di efficienza. Direi ce è andata bene».

Sui 42 km mondiali gareggerà anche Sofia Fiorini. «Anche per me questa era una prova di passaggio. Da poco mi sono trasferita a Milano per allenarmi con Alessandro Gandellini. Il lavoro sta dando i suoi frutti».

Tra gli juniores, impegnati sui 10 km, Alessio Coppola (Fiamme Oro) si è liberato al quarto chilometri della compagnia di Niccolo Vidal (lo scorso anno campione italiano allievi) e ha vinto e con il nuovo primato personale di 40’59”. Tra le juniores gara solitaria per Serena Di Fabio, in testa dall’inizio alla fine. Per lei un arrivo solitario con un minuto e mezzo di margine su Valentina Adamo.

Per Alessandria, nel complesso, un esame superato con successo: «Un percorso perfetto - ha detto il dt della nazionale azzurra Antonio La Torre - Un tracciato pianeggiante che favorisce le prestazioni degli atleti e aiuta i giudici nel loro compito non sempre facile. Le nuove distanze volute da World Athletic? Stiamo facendo di tutto perché questa disciplina non scompaia dalle Olimpiadi. A Los Angeles ci sarà la mezza maratona. Speriamo che a Brisbane ci sia ancora la marcia».

RISULTATI

Uomini. 1. Orsoni (Fiamme Gialle) 1.24’30”; 2. PIcchiottino (Fiamme Gialle) 1.25’27”; 3. Antonelli (Aeronautica) 1.29’07” Juniores 10 km. 1. Coppola (Fiamme Oro) 40’’59”; 2. VIdal ( Bovisio Magnago) 41’39”; 3. Marchionno (Tethys Chieri) 43’50”; Allievi. 10 km. 1. Cecchetto (Atl. VIcentina) 42’22; 2. DI Lizio (Tethys Chieti) 42’27”; 3. Rabai (Atl. Grosseto) 43’07”.

Donne (Trofeo Sidoti) 1. Fiorini (Lib. Unicusano Livorno) 2. MIhai (Fiamme Oro); 3. Cantó (Lib. Gran Sasso Teramo) 1.38’52”. Juniores 10 km. 1. DI Fabio (Fiamme Azzurre) 44’17; 2.Adamo (Atl. Livorno) 46’48; 3. Buselli (Fratellanza) 47’02; Allieve. 1. D’Alessandro (Tethis Chieti) 47’36”; 2. Marchi (Vis Abano) 49’16”; 3. Carissimi (Atl. Brescia) 49’40”.