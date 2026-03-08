Just The Woman I Am 2026 supera il record delle edizioni precedenti

L’edizione 2026 della manifestazione, che da anni richiama cittadini e associazioni nelle strade del capoluogo piemontese, si è conclusa oggi, domenica 8 marzo. Cittadini, associazioni e sostenitori hanno preso parte alla corsa-camminata non competitiva di 5 km, con l’obiettivo di sostenere la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. L’iniziativa ha registrato una partecipazione ampia e sentita, confermandosi un appuntamento solidale di rilievo per la città.

Sono state migliaia le persone che, nei tre giorni di manifestazione (6-7-8 marzo), hanno preso parte all’evento organizzato dal CUS Torino (Centro Universitario Sportivo torinese) in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino. Just The Woman I Am si conferma così uno degli appuntamenti più seguiti e apprezzati della città di Torino.

La corsa-camminata non competitiva di 5 km, momento centrale della manifestazione, è partita domenica 8 marzo dal Parco del Valentino e si è conclusa in piazza Castello. L’evento ha coinvolto anche partecipanti al di fuori di Torino, grazie al progetto #jtwiaontheroad, che ha registrato adesioni a livello nazionale e internazionale.

Un vero record è stato segnato dai gruppi partecipanti, ben 551, provenienti da tutta Italia – tra cui Bologna, Camerino, Caserta, Napoli, Palermo, Parma, Pavia, Reggio Calabria, Roma, Trieste e Venezia – e dall’estero, con presenze dalla Francia e dalla Svizzera. Quest’anno, il gruppo più numeroso è stato quello di Barcollo Ma Non Mollo, con 903 iscritti, seguito da Città di Giaveno con 602 persone e Comune di Savigliano con 585.

JUST non è stata solo una corsa-camminata: per tre giorni piazza Castello e piazzetta Reale, all’interno dei Musei Reali di Torino, si sono trasformate in un vero e proprio Villaggio della Prevenzione, con più di 90 stand dedicati a scuole e cittadini (https://jtwia.org/villaggio-prevenzione/). Da venerdì 6 a domenica 8 marzo, dalle 9 alle 18, la piazza ha ospitato un punto di incontro tra mondo accademico, eccellenza sanitaria italiana, cittadini e studenti. All’interno del Villaggio della Prevenzione, stand dedicati a visite preventive gratuite, counseling, presentazione di associazioni no profit, convegni, tavole rotonde, talk e webinar divulgativi hanno animato la cupola geodetica destinata agli incontri (programma completo su https://jtwia.org/programma/). La realizzazione del Villaggio è resa possibile grazie al supporto dell’Università di Torino, del Politecnico di Torino, dell’ASL Città di Torino e dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Sport e Salute e delle numerose associazioni che da anni aderiscono e sostengono la manifestazione.

Due invece sono state le grandi novità per quest’anno che hanno rafforzato l’impegno sui temi della cura, della prevenzione e della solidarietà. È nata Just for Pet, un progetto dedicato a celebrare e sostenere il profondo legame tra esseri umani e animali, un rapporto capace di arricchire la vita di entrambi e di contribuire in modo concreto al benessere psicofisico delle persone. L’iniziativa ha promosso la relazione uomo-animale come risorsa per la salute e la qualità della vita, con particolare attenzione alla prevenzione e al supporto terapeutico, soprattutto in ambito oncologico. Accanto a questo progetto, il 2026 ha segnato anche l’arrivo delle Just in the Cities, Virtual Run con appuntamenti a Milano (14 marzo), Parigi (11 aprile) e Roma (25 aprile): occasioni di incontro e condivisione per camminare o correre insieme, rafforzando una community sempre più ampia e internazionale, unita dagli stessi valori di empatia e solidarietà e sostegno alla ricerca, alla cura e alla prevenzione. JUST THE WOMAN I AM si prepara così a tornare nelle strade e nelle piazze di Torino, rinnovando il proprio impegno a favore della ricerca, della prevenzione e della salute, nel segno della partecipazione e della condivisione.

Inoltre musica in piazza sul palco grazie al CUS Torino e a R101, nuovamente radio ufficiale dell’edizione 2026. La presenza di R101 ha rappresentato l’incontro tra informazione, divertimento e responsabilità sociale.

Tre appuntamenti hanno arricchito la tredicesima edizione: “YOGA FOR JUST” (sabato 7 marzo dalle 11.30 alle 13.00, Piazza Castello), “PILATES FOR JUST” (domenica 8 marzo, dalle 11.00 alle 12.30 in Piazza Castello) e “JUST ON THE WATER” (sabato 7 marzo dalle 11.00 alle 13.00 lungo le rive del fiume Po, per il quinto anno consecutivo, appuntamento che ha portato lo spirito di JUST anche sull’acqua; a Torino, canoisti, canottieri e dragon boat hanno sfilato lungo le rive del fiume Po).

Per l’edizione 2026 Sistemi e TGV INOUI sono stati i main sponsor della manifestazione. Ma tanti sono stati i partner sostenitori di JUST: Consiglio Regionale del Piemonte, INPS, Kormed Poliambulatorio Statuto, King, Decathlon, Battaglio, Novacoop, Acqua Eva, Gruppo Cidimu, Vanzetti, Amazon, Mc Engineering, Humanitas, Gruppo Iren, FederSanità Anci, Shenker, Cati, Fantolino, Yogi Tea, Fiorentini, Medical Lab, Rear, Kakapò, CA Auto Bank, Drivalia, Iveco, Iveco Group, Iveco Orecchia, GTT, One, Juventus, Fabrizio Racca, Torino FC, Jakala, Lenti a Pois Magazine, Freecards, Off, Nova Digitale, Vialattea, Tramezzino, Perlier Kelemata, i media partner Corriere Torino e Torino Cronaca e la stessa R101.

Inoltre, agli Istituti Scolastici è stato dedicato il programma del Villaggio della Prevenzione, che si svolto venerdì 6 marzo. Con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, la Cavallerizza Reale (Aula magna dell’Università di Torino) ha accolto gli studenti delle scuole di Torino e provincia, offrendo loro l’opportunità di vivere l’evento da veri protagonisti. I ragazzi hanno partecipato attivamente agli interventi, confrontandosi con consulenti, esperti e atleti, approfondendo temi legati alla salute, al benessere e alla prevenzione. Al termine degli incontri, le associazioni presenti nel Villaggio della Prevenzione, in piazza Castello e piazzetta Reale, hanno messo a disposizione degli studenti visite gratuite e attività di divulgazione, rendendo la giornata un momento di apprendimento interattivo e coinvolgente (https://jtwia.org/scuole/).

Molti comuni hanno scelto un giorno differente per la propria JUST, per poter essere in piazza la domenica, entrando a far parte della community di Just The Woman I Am On The Road, creando una buona abitudine di vita per i cittadini.

Domenica 8 marzo, a partire dalle 10 del mattino, piazza Castello e piazzetta Reale, all’interno dei Musei Reali di Torino, hanno accolto numerosi partecipanti alla manifestazione. Fin dalle prime ore si è registrata un’ampia affluenza, con grande interesse per le attività proposte e per gli stand delle associazioni e dei sostenitori presenti. Un programma ricco ha animato l’intera giornata, grazie al prezioso supporto di R101, CUS Torino Danza & Benessere e CUS Torino Fitness, sul palco in compagnia di Chiara Tortorella e Fabio De Vivo, speaker di R101, e Marco Pasquero.

La TREDICESIMA EDIZIONE di JTWIA è partita alle 15.30 dal Parco del Valentino, Viale Mattioli angolo Viale Crivelli (lato corso Marconi), ed è arrivata in piazza Castello; alle 15.00 si sono tenuti i saluti istituzionali, alle 15.15 il riscaldamento di gruppo. In apertura della corsa-camminata è stata utilizzata una FIAT 500e del servizio di car sharing E+Share di Drivalia, personalizzata JUST, insieme ad una flotta di veicoli messi a disposizione dell’organizzazione.

Tante le istituzioni presenti nei giorni dell’evento: il Presidente CUS Torino Riccardo D’Elicio, la Rettrice dell’Università di Torino Cristina Prandi, il Prorettore del Politecnico di Torino Elena Maria Baralis, il Prorettore dell’Università di Torino Gianluca Cuniberti, il Vice Rettore per la Società, la Comunità e per l’Attuazione del programma del Politecnico di Torino Stefano Sacchi, la Vice Rettrice al Benessere, all’Inclusività, alle Pari Opportunità e alla Qualità della Vita Organizzativa dell’Università di Torino Carla Tinti, il Direttore Generale dell’Università di Torino Andrea Silvestri, il Delegato allo Sport dell’Università di Torino e Direttore della Struttura Universitaria Interdipartimentale per le Scienze Motorie (SUISM) Alberto Rainoldi, il Sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo, il Questore di Torino Massimo Gambino, l’Assessore al Bilancio della Regione Piemonte Andrea Tronzano, l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Isabella Dalbesio, la Presidente Consiglio Comunale Città di Torino Maria Grazia Grippo, il Vicesindaco Metropolitano Jacopo Suppo, l’Assessore allo Sport e al Tempo Libero della Città di Torino Domenico Carretta, la Consigliera della Prefettura di Torino Alessandra La Sala, il Presidente CONI Comitato Regionale Piemonte Stefano Mossino, la Consigliera Segretaria UDP del Consiglio Regionale del Piemonte Valentina Cera, il Consigliere Segretario UDP del Consiglio Regionale del Piemonte Mario Salvatore Castello, la Presidente dell’EDISU Piemonte Roberta Piano, il Direttore dell’EDISU Piemonte Marco Caselgrandi, il Direttore ASL Città di Torino Carlo Picco, il Direttore Città della Salute e della Scienza Livio Tranchida, il Direttore Generale Azienda Zero Adriano Leli, il Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano Davide Minniti, il Direttore Sanitario AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano Salvatore Di Gioia, il Direttore Amministrativo AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano Roberto D’angelo, il Direttore della Scuola di Amministrazione Aziendale Davide Caregnato, il Coordinatore Direzione Sport Nei Territori Sport E Salute Piemonte Valentina Manzi e la Presidente della Consulta Regionale Femminile del Piemonte Fulvia Pedani.

DICHIARAZIONI

Queste le parole del Presidente cussino Riccardo D’Elicio: «La tredicesima edizione di JUST si chiude dopo tre giornate intense e partecipate, che hanno regalato momenti di grande coinvolgimento. Il Villaggio della Prevenzione, allestito tra Piazza Castello e Piazzetta Reale, ha trovato una cornice particolarmente suggestiva, mentre la partenza dal Parco del Valentino, animata da una straordinaria presenza di persone, ha offerto uno scenario davvero significativo per l’edizione 2026. Anche quest’anno il sistema universitario, con il contributo decisivo dello sport universitario, ha dimostrato come la collaborazione e la condivisione possano trasformare un progetto ambizioso in un’iniziativa concreta e partecipata. JUST continua così a promuovere valori essenziali: la diffusione di corretti stili di vita, la pratica dell’attività fisica, l’inclusione, la socialità e la promozione della prevenzione, rivolta all’intera cittadinanza e al mondo universitario, insieme all’attenzione verso la prevenzione e la cura delle patologie oncologiche. Il successo e la partecipazione registrati confermano la solidità del progetto e pongono le basi per proseguire questo percorso anche nei prossimi anni, con l’obiettivo di continuare a sensibilizzare la comunità su temi fondamentali per la salute e il benessere collettivo. Manifestazioni come JUST contribuiscono inoltre a rafforzare il profilo di Torino come città dinamica, orientata alla ricerca, all’innovazione e alla valorizzazione del proprio sistema universitario. Il prossimo appuntamento è già fissato: il 5, 6 e 7 marzo 2027, quando JUST tornerà con la sua quattordicesima edizione».

Cristina Prandi, Rettrice dell’Università di Torino, ha ricordato come: «Just The Woman I Am non è solo una corsa: è un progetto che unisce ricerca, prevenzione e partecipazione civile. L’intera comunità di Unto ha indossato la maglietta rosa ed è scesa in strada insieme alle cittadine e ai cittadini, dando vita a un’energia collettiva straordinaria a sostegno della ricerca, della prevenzione e della salute. Vedere migliaia di persone partecipare significa riconoscere il valore della conoscenza scientifica quando incontra la comunità. Il sostegno alla ricerca universitaria sulla salute e sul cancro passa anche da momenti come questo, in cui la conoscenza scientifica esce dai laboratori e incontra la cittadinanza. Per l’Università di Torino la prevenzione è parte della propria responsabilità pubblica verso la società».

«Ancora una volta Just the Woman I Am dimostra tutto il suo successo: una formula vincente che riesce a combinare la gioia dello stare insieme, lo sport, la ricerca e l’attenzione fondamentale verso la prevenzione. Il Politecnico di Torino sostiene sempre con grande convinzione questa manifestazione diventata ormai centrale nel panorama degli eventi dell’intero territorio regionale – commenta il Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati, che ha svolto la camminata nell’edizione tenutasi a Bardonecchia – Permettere a cittadine e cittadini di avvicinarsi ai nostri team di ricerca facendoli uscire dai laboratori significa rendere disponibili all’intera società le nostre competenze tecnologiche, attraverso i linguaggi complementari dell’innovazione e del benessere».

Un ringraziamento infine a tutti i supporter che hanno scelto di sostenere Just The Woman I Am, alle associazioni e ai volontari dell’Associazione Primo Nebiolo che hanno contribuito a rendere unica questa manifestazione.