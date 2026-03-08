I Giaguari Torino espugnano il campo dei Warriors Bologna

I Giaguari Torino hanno dominato la trasferta sul campo dei Warriors Bologna nella seconda giornata del campionato italiano di football americano IFL , imponendosi con una prestazione corale impressionante: sei touchdown per l’attacco e una difesa impenetrabile che ha chiuso con zero punti subiti. La squadra piemontese, guidata dal quarterback Riccardo Duranti, alla sua prima vittoria in IFL da quarterback titolare, ha messo in cascina una vittoria netta ieri sera al K-Pro Stadium, grazie a una superiorità schiacciante su tutti i fronti.

L’attacco dei Giaguari ha preso il controllo fin dal primo quarto, con Duranti che ha aperto le marcature su un preciso lancio da 5 yard per Filippo Finali, trasformato con successo dal kicker Salsa. Nel secondo quarto, la coppia Duranti ha colpito ancora con un touchdown su passaggio da 24 yard per Gabriel Piola, sempre convertito da Salsa, prima che Ethan Greenfield sigillasse il parziale con una corsa da 12 yard (trasformazione bloccata).

La seconda metà della partita ha visto i Giaguari continuare a macinare yard: Greenfield ha brillato con una corsa in touchdown da 47 yard nel terzo quarto (kick fallito) e un’altra da 5 yard nel quarto, mentre Finali ha chiuso i conti con il suo secondo touchdown personale, trasformato da Piola. La difesa torinese ha invece annichilito i Warriors, non concedendo un solo punto in 48 minuti di gioco e dimostrando un controllo assoluto su run game e passing game avversari.

Ethan Greenfield si è confermato bestia nera per le difese avversarie, totalizzando tre touchdown su corsa (12, 47 e 5 yard) e dimostrando visione e potenza inesauribili. Riccardo Duranti, dal canto suo, ha orchestrato l’attacco con maestria: due passaggi da touchdown per Finali e Piola (5 e 24 yard) che hanno evidenziato la sua precisione sotto pressione. Filippo Finali e Gabriel Piola, con le due ricezioni vincenti, hanno aggiunto velocità e mani sicure al pacchetto ricever.

Ma il vero MVP silenzioso è stata la difesa dei Giaguari: shutout totale, con zero punti subiti che parla di una unit compatta e disciplinata, capace di neutralizzare ogni tentativo bolognese. I Warriors Bologna, nonostante una difesa combattiva, non sono riusciti a contenere l’impeto torinese, limitandosi a inseguire per tutta la partita.

Con questa vittoria e lo shutout difensivo, i Giaguari Torino salgono a 1-1 in classifica e confermano le ambizioni playoff, anche se è ancora molto presto per definire le gerarchie del campionato.

Prossimo impegno per i Giaguari sabato prossimo tra le mura amiche del Totta contro i Dolphins Ancona, finalisti lo scorso anno. Un altro impegno difficile per vedere a che punto è la squadra e quali sono stati i miglioramenti dopo le prime due giornate, ma anche un salto nel buio per l’impossibilità di avere un’idea sui Dolphins versione 2026, dal momento che per i marchigiani sarà la prima partita di campionato.



