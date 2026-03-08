La Reale Mutua Basket Torino lotta fino all’ultimo possesso ma esce sconfitta dal Pala Gianni Asti per 74-76 contro la Tezenis Verona . Per i gialloblù si tratta della sesta sconfitta nelle ultime sette partite, al termine di una gara iniziata in salita e decisa soltanto nei secondi finali da un canestro di Federico Zampini. In una serata difficile dal punto di vista del risultato, arriva comunque una nota positiva con il ritorno in campo di Matteo Ghirlanda, tornato a calcare il parquet dopo quasi un anno di stop e capace di portare energia e intensità nei minuti in cui è stato impiegato. Torino, dopo essere scivolata anche a -16, ha avuto il merito di reagire nella ripresa trascinata da Allen e dalle scorribande offensive di Schina e Teague, arrivando fino alla parità negli ultimi minuti prima del colpo decisivo degli ospiti.

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Schina, Teague, Ghirlanda, Allen, Bruttini

Verona: Zampini, McGee, Bolpin, Johnson, Poser

Partenza difficile per Torino. Coach Moretti lancia subito in quintetto il rientrante Ghirlanda con il compito difensivo su McGee, ma la profondità di Verona si fa subito sentire con Johnson che sale in doppia cifra e regala il +10 agli scaligeri già nella prima frazione. Reale Mutua che fa fatica in attacco e chiude il primo quarto sotto 12-22.

Nel secondo quarto la Tezenis continua a gestire il vantaggio in doppia cifra facendo valere il talento del gruppo, mentre nell’altra metà campo i gialloblù torinesi non trovano alternative offensive ad Allen: all’intervallo lungo la Reale Mutua è in svantaggio per 28-41, con il lungo americano a quota 14 dei 28 segnati dalla sua squadra e con un Teague ancora a secco.

Torino rientra con difesa e voglia di rientrare in partita, affidandosi al solito Allen e a un ritrovato Teague che si sblocca e firma il parziale che permette ai suoi di ricucire il gap in singola cifra. La Reale Mutua però perde Cusin per cinque falli, Baldi Rossi e Serpilli colpiscono per gestire il vantaggio scaligero ma ancora Teague e Massone portano Torino a -8: il terzo quarto si chiude sul 50-58.

In avvio di ultimo quarto l’inerzia passa dalla parte di Torino: capitan Schina e Massone suonano la carica, Allen continua a metterci del suo e così la partita è definitivamente in equilibrio. La Reale Mutua raggiunge il singolo possesso di distanza e coach Ramagli chiama timeout sul 64-66. Ci pensa Zampini a respingere il tentativo di rimonta torinese, con due triple in fila e Verona che in un amen si ritrova sul +8. Torino rimane aggrappata alla partita con le unghie e con i denti, trova un paio di stop difensivi fondamentali e trova l’energia per firmare un parziale che vale la parità. Il killer però è Zampini: tiro in step back per decidere l’incontro. Finisce 74-76.

Reale Mutua Torino - Tezenis Verona 74-76

Parziali (12-22, 16-19, 22-17, 24-18)

Reale Mutua Torino: Robert Allen 25 (5/8, 2/4), Macio Teague 12 (6/12, 0/8), Federico Massone 12 (4/5, 1/5), Matteo Schina 11 (4/6, 1/3), Giovanni Severini 5 (0/0, 1/4), Davide Bruttini 4 (1/3, 0/0), Matteo Ghirlanda 2 (1/3, 0/2), Marco Cusin 2 (1/3, 0/0), Lorenzo Tortu' 1 (0/2, 0/1), Umberto Stazzonelli 0 (0/0, 0/0), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 18 - Rimbalzi: 28 12 + 16 (Robert Allen 7) - Assist: 8 (Federico Massone 4).

Tezenis Verona: Justin Johnson 15 (3/5, 3/7), Federico Zampini 13 (0/3, 4/6), Tyrus Mcgee 11 (4/7, 1/1), Filippo Baldi rossi 11 (1/4, 2/2), Michele Serpilli 9 (0/0, 3/5), Andrea Loro 8 (4/4, 0/2), Federico Poser 5 (2/3, 0/0), Diego Monaldi 4 (2/3, 0/3), Riccardo Bolpin 0 (0/2, 0/1), Marco Spanghero 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 5 / 9 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Federico Poser 7) - Assist: 15 (Federico Zampini, Diego Monaldi 5).