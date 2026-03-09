Eurogymnica: Arianna Cortese e Virginia Cuttini campionesse regionali Gold

Con l'ultima prova, svoltasi sulla pedana del palalancia di Chivasso, per l'organizzazione della Echidna, si è concluso domenica scorsa il Campionato individuale Gold Junior e Senior . Le ginnaste allenate da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, sono tornate a casa anche quest'anno con un buon bottino, salendo tutte sul podio e soprattutto vincendo due titoli regionali con la Junior Arianna Cortese e con la senior Virginia Cuttini .

Tutte le ginnaste partecipanti, hanno dato prova di crescita, e la differenza tra le performance della prima prova e di quest'ultima è stata davvero sensibile. Tre settimane di ulteriore lavoro hanno permesso alle atlete e allenatrice di migliorare e rifinire gli esercizi regalando così al pubblico presente uno spettacolo divertente ed è di ottimo livello.

Eurogymnica ha aperto la giornata conquistando il podio completo fra le Junior 1, grazie a Chiara Cortese, oro e campionessa regionale, a Marta Valentini argento e Matilde Viano bronzo. La Cortese ha dominato il campionato sotto tutti gli aspetti, sia in prima che in seconda prova, e si è presa il titolo regionale, per la seconda volta in due anni. Ottimo il punteggio di 69,850, incrementato di oltre 6 punti dalla prima giornata e somma del 23,600 al cerchio, 23,900 alla palla e 22,350 alle clavette.

Al secondo posto, una agguerrita e sorprendente Marta Valentini, 63,850 (cerchio 21,900, palla 21,250, nastro 22,350), nella domenica che ha visto riprendere anche il mondiale di Formula 1, mette la freccia, rimonta e di slancio sale sul secondo gradino del podio, effettuando il sorpasso ai danni della compagna di scuderia Matilde Viano, terminata terza (cerchio 20,200, palla 21,350, nastro 21,150).

La chiusura di giornata invece è stata un piccolo capolavoro della veterana di Eurogymnica, Virginia Cuttini che ha vinto senza particolari ansie il titolo piemontese tra le Senior 2. L'azzurra, anche lei campionessa regionale uscente, ha fatto a registrare un deciso incremento del totale se paragonato alla prima prova, mettendo insieme un 74,800 scaturito dalla somma di cerchio 25,500, palla 23,050 e clavette 26,250. Tra queste due categorie, sono scese in pedana Amely Sordi tra le Junior 2, che ha vinto la gara di giornata e poi l'argento regionale con 65,200 (cerchio 21,700, palla 22,000 e clavette 21,500) e la funanbolica Sara Parente tra le Senior 1. Dopo i problemi fisici che l'hanno obbligata a rallentare, la sanmaurese si è giocata il titolo fino alla fine, terminando questa ultima prova al secondo posto, così come era accaduto nella prima tappa. Nonostante i due argenti, Sara si è dovuta accontentare del bronzo regionale: 72,450 (cerchio 25,000, palla 22,650 e clavette 24,800).

Le belle emozioni vissute dai supporter di Eurogymnica non si sono però esaurite a Chivasso.

A Saluzzo, infatti, si è tenuta la prima gara ufficiale sotto l'egida della Federazione Ginnastica d'Italia destinata ai soli maschi. Ai nastri di partenza, tre ginnasti della categoria Silver allievi e uno della categoria Junior. Tra questi anche il giovane Robert Stoica che già da tempo si allena in Eurogymnica e che si è portato a casa ben tre ori, vincendo sia il concorso generale che le due specialità cerchio (10,800) e clavette (9,450). Un piccolo passo verso il futuro della disciplina dei piccoli attrezzi, che permette finalmente il coinvolgimento di entrambi i sessi. Nella sezione Silver LE, vittoria per Carola Magagna tra le Allieve 4, e vittoria anche per Diana Enrietti, oro tra le Senior 2. Infine, nella sezione LD, doppietta sul podio delle Senior 2 grazie all'argento di Alessia Cioffi e al bronzo di Sofia Bisbano. Mentre tra le Senior 3 ancora un b per Nadia Gennari.

TWIRLING SERIE B E SERIE C: EUROGYMNICA SUBITO A MEDAGLIA

Il weekend del 7-8 marzo presso il Palazzetto dello Sport di Carrù si è tenuta la prima prova di Coppa Italia e del Campionato di serie C e B di twirling. L'inizio di questa parte della stagione ha visto scendere in campo numerose EGirls, che hanno portato a casa un ricco bottino. La giornata di sabato è stata dedicata alla Coppa Italia, competizione che permette agli atleti non appartenenti al settore agonistico di cimentarsi in specialità individuali o di coppia, preparandoli al successivo passaggio di livello. Nella stessa giornata hanno gareggiato anche i gruppi artistici della Serie B e C.

Nella categoria Solo Cadetti Beginners, 7° posto per Elisa Mazzone, 5° per Giada Amatuzzo, 4° per Gaia Bria; medaglia d’argento per Irene Lamanna. Invece nella categoria solo cadetti livello b medaglia d’argento per Diana Ferrone e medaglia d’oro per Lamberti Virginia. Nella categoria Solo Youth Beginners Sofia Loffredo ottiene un buon 6° posto, piazzandosi oltre la meta della classifica, sempre nella sessa categoria medaglia d’argento per Viola Barberis. Nella categoria solo Youth livello B 13° posto per Alice Trapella, 12° per Elene Remotti, Greta Quaglio 11° posto, 10° per Greta Maida, 9° per Chiara Zecchino, invece Stella Semenza si piazza al 6° posto.

È poi il turno di ginevra Ginevra Tricarico che si esibisce in due specialità: con il Solo nella categoria Junior livello B conquista con qualche imprecisione la medaglia d’argento e al suo debutto nella specialità 2 bastoni livello b ottiene la medaglie di bronzo con un’esecuzione senza errori. Anche Matilde Occleppo si esibisce in due specialità nella categoria X-strut senior B e nella categoria Freestyle senior Beginners, aggiudicandosi il primo posto in entrambe. A fine giornata invece per il campionato di Serie C é sceso in campo il gruppo coreografico junior, prima gara insieme come gruppo e prima gara in Serie C per loro, si sono piazzate al 5° posto.

Domenica, invece giornata ricca di soddisfazioni per le EGirls.

Le prime a scendere in campo sono state la giovane Marika Vecchio e Viola Causone nella categoria Freestyle Cadetti C: dopo una buona prova al corpo libero, che vedeva Marika al primo posto come punteggio ottenuto, e VIola al secondo, nell'esibizione con l'attrezzo, Viola ha superato la compagna di squadra, aggiudicandosi cosi la prima medaglia d’oro della giornata mentre Marika ha ottenuto l’argento. Le due cadette sono poi scese in campo nella categoria Duo cadetti Serie C portandosi a casa un’altra medaglia d’oro con un punteggio nettamente piu alto rispetto alle avversarie. Buona partenza anche per Noemi Orrù che al suo debutto nella categoria Freestyle Youth C si piazza a meta classifica ottenendo il 9° posto. Sofia Castelmaro nella categoria Freestyle Junior Serie B, si vede sfuggire la medaglia d’oro ma si porta comunque a casa un argento, in attesa delle due prossime gare per recuperare. Viola Burzio al suo debutto in Serie B nella categoria Freestyle Senior ottiene la 9° posizione.

Sono poi scese in campo nella categoria Duo Junior in Serie B, Emma Ferraris e Sofia Castelmaro che hanno eseguito una performance senza alcun errore, conquistando così una medaglia d'oro. A concludere le due giornate più che impegnative, è stata ancora Viola Burzio tornata in campo con il Team Senior di Serie B in collaborazione con la società di Gymnica Moncalieri salendo sul gradino più alto del podio.

Prossimo appuntamento sabato 21 e 22 marzo, a Cantalupa per la prima gara di Serie A.

In campo vedremo Noemy Vecchio e Assunta D’Acri nella specialità Rhytmyc Twirl, Camilla D'Acri e Elisa Massari nel Freestyle Junior, nel Duo Junior D’Acri - Lasagna e nel Duo Senior Silvia Fassio ed Elisa Massari oltre ai Team Junior e Senior.