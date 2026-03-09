Volley Parella: Marco Russo e Moise Traore convocati con il Club Italia allargato

Tre giorni di allenamento del Club Italia allargato con gli atleti del Volley Parella, Marco Russo e Moise Traore. Si tiene oggi, fino a mercoledì 11 marzo, il collegiale della Regione Piemonte del progetto “Club Italia Allargato”, iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo e dedicata alla selezione e alla valorizzazione dei più promettenti giovani talenti del panorama nazionale.

Sotto la guida dello staff di qualificazione Nazionale e di quello Regionale, i 16 migliori atleti del panorama regionale si stanno allenando presso il Novarello Villaggio Azzurro: tre giorni di allenamenti ad alta intensità, sedute di preparazione atletica e fisica per lavorare con i talenti del futuro. Un’ottima occasione di crescita e confronto in un contesto di pallavolo di alto livello, per il centrale Marco Russo e lo schiacciatore Moise Traore!