MTS Ser Santena: sconfitta casalinga contro Gorla Volley 

Partita casalinga da zero punti in classifica per la MTS Ser Santena nella diciottesima giornata del campionato di serie B2. Contro Gorla Volley le tigri santenesi in diversi momenti del match non sono state capaci di imporsi sul gioco delle avversarie, finendo per lasciare tre dei quattro set disputati.
L’avvio della partita ha visto le due squadre alla pari fino al decimo punto. Poi l’accelerazione delle avversarie ha fatto la differenza e segnato il set (17-25). Ben più bilanciato il secondo parziale, con le due squadre sempre distanziate di pochi punti, ma con il turno al servizio di Vasca, che mette a segno un parziale di 6 punti le tigri santenesi si portano in vantaggio per 18-14. Le avversarie però stringono i denti e non si lasciano sopraffare e approfittando di qualche incertezza delle padrone di casa, pareggiano i conti sul 21 pari. Il set va avanti punto a punto. Gorla non approfitta di due match point così ci pensa Vasca a mettere a segno gli untimi due attacchi chiudendo il set per 29-27. Nel quarto e decisivo set ancora una volta le santenesi non hanno la lucidità e la capacità di restare aggrappate alla partita. Tornano gli errori e le imprecisioni in ricezione e in difesa e le avversarie se ne approfittano per portarsi subito sul 15-7. Destefanis e compagne non riescono più a recuperare il parziale, quindi set e partita sono tutti a favore delle avversarie per 25-14. La prossima partita delle santenesi sarà in trasferta a Luino, match importante ai fini della salvezza per le ragazze di coach Demichelis.
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 18
MTS SER SANTENA - GORLA VOLLEY ORSA FOAM VA 1-3
Parziali (17-25, 21-25, 29-27, 14-25)
MTS SER SANTENA: Lancieri 1, Vasca 10, Cadamuro 5, Vione 6, Venco 1, Nardoianni 14, Marino, Di Blasi 7, Marchioni 3, Destefanis 5, Ponassi, Frascella. Liberi: Lazzarin, Battaglino. Allenatori: Demichelis, Romero.