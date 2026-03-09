MTS Ser Santena: sconfitta casalinga contro Gorla Volley 

L’avvio della partita ha visto le due squadre alla pari fino al decimo punto. Poi l’accelerazione delle avversarie ha fatto la differenza e segnato il set (17-25). Ben più bilanciato il secondo parziale, con le due squadre sempre distanziate di pochi punti, ma con il turno al servizio di Vasca, che mette a segno un parziale di 6 punti le tigri santenesi si portano in vantaggio per 18-14. Le avversarie però stringono i denti e non si lasciano sopraffare e approfittando di qualche incertezza delle padrone di casa, pareggiano i conti sul 21 pari. Il set va avanti punto a punto. Gorla non approfitta di due match point così ci pensa Vasca a mettere a segno gli untimi due attacchi chiudendo il set per 29-27. Nel quarto e decisivo set ancora una volta le santenesi non hanno la lucidità e la capacità di restare aggrappate alla partita. Tornano gli errori e le imprecisioni in ricezione e in difesa e le avversarie se ne approfittano per portarsi subito sul 15-7. Destefanis e compagne non riescono più a recuperare il parziale, quindi set e partita sono tutti a favore delle avversarie per 25-14. La prossima partita delle santenesi sarà in trasferta a Luino, match importante ai fini della salvezza per le ragazze di coach Demichelis.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 18

MTS SER SANTENA - GORLA VOLLEY ORSA FOAM VA 1-3

Parziali (17-25, 21-25, 29-27, 14-25)

MTS SER SANTENA: Lancieri 1, Vasca 10, Cadamuro 5, Vione 6, Venco 1, Nardoianni 14, Marino, Di Blasi 7, Marchioni 3, Destefanis 5, Ponassi, Frascella. Liberi: Lazzarin, Battaglino. Allenatori: Demichelis, Romero.