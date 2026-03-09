Sci Club Sauze d’Oulx: Dario Tisserand eletto nuovo presidente

Si apre una nuova fase per lo Sci Club Sauze d’Oulx . L’Assemblea ordinaria dei soci, riunita il 7 marzo presso l’Ufficio del Turismo del paese, ha approvato all’unanimità il nuovo Consiglio Direttivo che guiderà il sodalizio per il prossimo quadriennio. Alla presidenza è stato eletto Dario Tisserand , allenatore delle categorie più giovani e volto da anni molto conosciuto all’interno della società, grazie anche ai suoi 14 da atleta e 20 da tecnico. Da tempo vicino al mondo delle “Tigri” di Sauze d’Oulx – anche come genitore di due giovani atleti – Tisserand ha già fatto parte del direttivo uscente e conosce a fondo la realtà del club.

Accanto a lui opererà un team che, grazie a nuove nomine e ad alcune conferme, garantisce continuità pur offrendo un significativo segno di rinnovamento generazionale:

Sergio Aragona – Vice Presidente

Barbara Merlin – Consigliere

Jessica Tieni – Consigliere

Marco Ricci – Consigliere

Andrea Veneri – Consigliere

Corrado Gamba – Consigliere

«Ho riflettuto molto prima di accettare questo incarico – ha dichiarato Tisserand – perché si tratta di un ruolo importante che in passato è stato ricoperto da figure di grande rilievo come Piero Gros e Barbara Merlin. La volontà di continuare il percorso iniziato nel 2012 e di sviluppare ulteriormente il progetto dello sci club mi ha però convinto ad affrontare questa sfida. Sono certo che, con il contributo di tutti, riusciremo a proseguire con entusiasmo, valorizzando i nostri giovani e mantenendo forte il legame con la montagna e con il territorio».

Intanto la stagione sportiva continua a regalare soddisfazioni alle Tigri di Sauze d’Oulx. Tra i risultati più importanti spicca la convocazione di Tomas Deambrogio nella squadra Nazionale C e la partecipazione ai Campionati Mondiali Juniores.

Buone prestazioni anche per Anita Ochrymowicz, recente vincitrice di uno slalom a Sestriere, e per Carlo Zampieri, ottimo terzo in gara a Bardonecchia, entrambi inseriti nel team del Comitato Regionale. A completamento del quadro dei successi, anche i buoni risultati di Martina Mis e Andrea Conte tra i Giovani Aspiranti, e gli ottimi piazzamenti dei tanti atleti delle categorie minori che hanno staccato il biglietto per le finali Nazionali. Da segnalare, infine, otto atleti che hanno superato le selezioni per diventare maestri di sci.