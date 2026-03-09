Pinerolo Ghiaccio: i risultati del weekend

Doppio appuntamento per gli U14 , scesi in pista sia mercoledì che domenica. Nel primo incontro i ragazzi hanno mostrato carattere, gioco e grande determinazione, conquistando una vittoria convincente contro il Real Torino. Domenica, invece, sul ghiaccio contro il Ritten Sport Junior Buam è arrivata una partita più complicata: gli avversari si sono dimostrati solidi e il risultato non ha sorriso agli Storm, ma anche queste sfide fanno parte del percorso di crescita e servono a costruire esperienza e mentalità.

Sabato esperienza speciale per le atlete Wellmann Letizia, Sofia Dellaveda e Annamaria Mancinetti, che a Caldaro hanno preso parte all’IIHF Global Girls’ Game 2026, evento patrocinato dalla IIHF che ha visto protagoniste 40 hockeyste del progetto IHDP. Un’occasione preziosa di confronto, crescita e condivisione che rende orgogliosa tutta la famiglia Storm.

Domenica in pista anche i piccoli U10, impegnati sul ghiaccio di Torino per il concentramento insieme ad Aosta, Bulls, Real e Devils. Una giornata di hockey, sorrisi e tanta energia. I giovani Storm hanno lottato su ogni cambio: la prestazione non è stata delle migliori, ma anche queste partite sono parte del percorso di crescita. Il ghiaccio insegna molto e sappiamo che questo gruppo può dare ancora di più.

I campionati stanno ormai volgendo al termine: ancora le ultime sfide prima di chiudere la stagione e poi sarà tempo di guardare avanti. La preparazione estiva sarà il prossimo passo per continuare a crescere, lavorare sodo e tornare sul ghiaccio ancora più forti, uniti e determinati. Forza Storm!