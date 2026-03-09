KING Basket Torino School Cup 2026: il titolo va all'IIS Curie-Levi

Si è conclusa con una mattinata di grande entusiasmo al Pala Gianni Asti la KING Basket Torino School Cup 2026 , il torneo scolastico organizzato da Basket Torino che ha visto trionfare l’ IIS Curie-Levi di Collegno, capace di imporsi nella finalissima sull’ IIS Primo Levi con il punteggio di 41-35. Un epilogo combattuto che ha chiuso una seconda edizione del torneo segnata da una crescita importante, a partire dal raddoppio delle scuole partecipanti – passate dalle 8 della prima edizione alle 16 del 2026 – e da un coinvolgimento sempre più attivo degli studenti e dei docenti in ogni aspetto della manifestazione.

La giornata conclusiva ha trasformato il Pala Gianni Asti in una vera festa dello sport scolastico: oltre alle partite decisive per il titolo, gli spalti si sono riempiti di cori, coreografie e tifo organizzato portati dagli studenti delle scuole partecipanti, mentre i ragazzi sono stati protagonisti anche nelle attività di intrattenimento e nel racconto social dell’evento. A rendere ancora più speciale la mattinata è stata la presenza degli atleti della Reale Mutua Basket Torino, che hanno partecipato all’evento incontrando le squadre, scattando foto e condividendo momenti di interazione con gli studenti.

In campo, il percorso verso il titolo ha visto il Curie-Levi superare in semifinale l’ITI Majorana per 41-37, mentre l’IIS Primo Levi ha conquistato la finale battendo nettamente il Liceo Berti per 45-19. Nella finale per il terzo posto è stato il Majorana ad avere la meglio sul Berti per 41-36, prima dell’atto conclusivo che ha incoronato il Curie-Levi campione della seconda edizione.

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore generale di Basket Torino Giorgio Bottaro, che ha sottolineato il valore del progetto: «Questa seconda edizione della School Cup ha confermato quanto entusiasmo e quanta energia gli studenti siano in grado di portare. Abbiamo visto il palazzetto pieni di colori, tifo, creatività e partecipazione attiva in ogni ambito, dal campo alla comunicazione. Il nostro obiettivo è proprio questo: avvicinare sempre di più le nuove generazioni al mondo di Basket Torino e costruire con loro una comunità sempre più viva intorno alla pallacanestro».

Oltre al titolo conquistato dal Curie-Levi, la manifestazione ha premiato anche le eccellenze individuali e le realtà scolastiche che si sono distinte per partecipazione e spirito di squadra. Il premio di MVP maschile “KING of the Court” è andato a Matteo Morchio (Curie-Levi), mentre il riconoscimento di MVP femminile “KING of the Court” è stato assegnato a Rachele Defranceschi (Primo Levi).

Tra i premi speciali, il Premio Comunicazione presentato da Tuttosport è stato assegnato al Liceo Classico e Musicale Cavour, il Premio Tifoseria al Liceo Berti, il Premio Entertainment presentato da L’Erbolario al Liceo Einstein, il Premio Fair Play presentato da Nutkao al Liceo Cairoli, mentre il riconoscimento di Miglior Team Manager è stato attribuito a Guglielmo Miglio del Liceo D’Azeglio.

RISULTATI FINAL FOUR

Semifinali

IIS Curie-Levi vs Istituto Majorana 41-37

Liceo Berti vs IIS Primo Levi 19-45

Finale 3°-4° Posto

Liceo Berti vs Istituto Majorana 36-41

Finalissima

IIS Curie-Levi vs IIS Primo Levi 41-35

TABELLINI

Semifinale A | IIS Curie-Levi vs Istituto Majorana 41-37

Curie-Levi: Pentassuglia 2, Cucco, Bottega, Varacalli 2, Buruiana 4, Di Leno 2, De Luca 17, Morchio 14, Cesarano, Aresta.

Majorana: Bellodi, Tempesta, Macrì 3, Giambelli 1, Lastella 6, Traficante, Corino 6, Maiorano 14, Veitia 2, Brito Costa 5.



Semifinale B | Liceo Berti vs IIS Primo Levi 19-45

Berti: Lupu 2, Dimallio 2, Borrelli, Longo 1, Farinella, Correnti, Pignocco, Spallino, Milano 10, Tessiore, Molino, Gabutti 4.

Primo-Levi: Defranceschi 2, Nogara 6, Fontanarosa, Bruno 8, Beninati 4, Olajide 6, Kamani, La Rosa 3, Dal Cero 3, Cappelletti 4, Ciobanu 9.

Finale 3°-4° Posto | Liceo Berti vs Istituto Majorana 36-41

Berti: Lupu 7, Dimallio, Borrelli, Longo, Farinella 2, Correnti, Pignocco 5, Spallino, Milano 4, Tessiore, Molino 2, Gabutti 16.

Majorana: Bellodi, Tempesta, Macrì, Giambelli 6, Lastella 2, Traficante, Corino 1, Maiorano 21, Veitia 2, Brito Costa 9.

Finale 1°-2° Posto | IIS Curie-Levi vs IIS Primo Levi 41-35

Curie-Levi: Pentassuglia, Cucco 5, Bottega, Varacalli 6, Buruiana 11, Di Leno, De Luca 9, Morchio 10, Cesarano, Aresta.

Primo Levi: Defranceschi, Nogara 5, Fontanarosa 9, Bruno, Beninati 2, Olajide 5, Kamani 2, La Rosa 6, Dal Cero, Cappelletti 2, Ciobanu 4.