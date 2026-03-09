Volley Parella Torino campione interterritoriale U17 Maschile

È stato assegnato, domenica 8 Marzo, il secondo titolo della stagione sportiva 2025 2026: il Volley Parella Torino si è laureato campione interterritoriale U17 Maschile (l’ex campionato territoriale diventato inter* per la presenza nelle rappresentative di categoria della Valle d’Aosta). Al palasport di Cumiana si sono affrontate (nella riedizione della passata stagione) Torino Volley NextGen e Next Star S.Anna Volley , le due squadre che, fino ad oggi, hanno espresso la miglior pallavolo di categoria. Il risultato è stata una partita avvincente, dove tutti i giocatori in campo hanno dato il massimo per onorare l’impegno in un bello spot per la pallavolo torinese!

Primo set terminato a favore della Next Star S.Anna: set molto equilibrato condito da tentativi di fughe e di ripresa che ha visto premiata la squadra con maggior tenacia ed in grado di commettere meno errori nei momenti decisivi! I 3 set successivi, vinti dal Torino Volley NextGen, sono stato un crescendo: i giovani vptboyz sono riusciti ad alzare il loro livello di attenzione e di gioco – soprattutto in battuta, riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari in tutti i fondamentali.

«Siamo molto contenti in primis del percorso che i tutti i ragazzi e lo staff hanno fatto in questa prima parte della stagione e poi, ovviamente, anche della bella vittoria che ne è scaturita. Vittoria che è solo il primo piccolo obiettivo stagionale di un percorso che, spero, sarà ancora molto lungo e saprà regalare altre soddisfazioni. E serva da benzina e da motivazione per tutti i nostri atleti che da 7 mesi lavorano duramente e con costanza in palestra! Sono inoltre personalmente soddisfatto per l’evoluzione che ha preso il progetto NextGen, la collaborazione sportiva tra Volley Parella Torino e Lasalliano Volley (a cui vanno i ringraziamenti per aver creduto in primis nel progetto): non è scontato che 15 ragazzi provenienti da due società prima antagoniste e con un backgorund sportivo molto diverso riescano ad integrarsi in maniera così importante e a lavorare così intensamente in settimana per provare a raggiungere un obiettivo comune! ».

FINALE INTERTERRITORIALE U17M

TORINO VOLLEY NEXTGEN – NEXT STAR S.ANNA VOLLEY 3-1

Parziali (23/25, 25/15, 25/19, 25/19)