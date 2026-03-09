Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Volley Parella Torino campione interterritoriale U17 Maschile

Al palasport di Cumiana si sono affrontate Torino Volley NextGen e Next Star S.Anna Volley, le due squadre che hanno espresso la miglior pallavolo di categoria
3 min
Volley Parella Torino campione interterritoriale U17 Maschile

È stato assegnato, domenica 8 Marzo, il secondo titolo della stagione sportiva 2025 2026: il Volley Parella Torino si è laureato campione interterritoriale U17 Maschile (l’ex campionato territoriale diventato inter* per la presenza nelle rappresentative di categoria della Valle d’Aosta). Al palasport di Cumiana si sono affrontate (nella riedizione della passata stagione) Torino Volley NextGen e Next Star S.Anna Volley, le due squadre che, fino ad oggi, hanno espresso la miglior pallavolo di categoria. Il risultato è stata una partita avvincente, dove tutti i giocatori in campo hanno dato il massimo per onorare l’impegno in un bello spot per la pallavolo torinese!

Primo set terminato a favore della Next Star S.Anna: set molto equilibrato condito da tentativi di fughe e di ripresa che ha visto premiata la squadra con maggior tenacia ed in grado di commettere meno errori nei momenti decisivi! I 3 set successivi, vinti dal Torino Volley NextGen, sono stato un crescendo: i giovani vptboyz sono riusciti ad alzare il loro livello di attenzione e di gioco – soprattutto in battuta, riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari in tutti i fondamentali.

«Siamo molto contenti in primis del percorso che i tutti i ragazzi e lo staff hanno fatto in questa prima parte della stagione e poi, ovviamente, anche della bella vittoria che ne è scaturita. Vittoria che è solo il primo piccolo obiettivo stagionale di un percorso che, spero, sarà ancora molto lungo e saprà regalare altre soddisfazioni. E serva da benzina e da motivazione per tutti i nostri atleti che da 7 mesi lavorano duramente e con costanza in palestra! Sono inoltre personalmente soddisfatto per l’evoluzione che ha preso il progetto NextGen, la collaborazione sportiva tra Volley Parella Torino e Lasalliano Volley (a cui vanno i ringraziamenti per aver creduto in primis nel progetto): non è scontato che 15 ragazzi provenienti da due società prima antagoniste e con un backgorund sportivo molto diverso riescano ad integrarsi in maniera così importante e a lavorare così intensamente in settimana per provare a raggiungere un obiettivo comune! ».

FINALE INTERTERRITORIALE U17M

TORINO VOLLEY NEXTGEN – NEXT STAR S.ANNA VOLLEY 3-1
Parziali (23/25, 25/15, 25/19, 25/19)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS