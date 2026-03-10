VTT di Lagnasco: entra nel vivo la rassegna di macroarea nord-ovest Next Gen Under 10-12-14

Entra nella settimana decisiva la tappa di macroarea nord-ovest del circuito Next Gen riservato agli under 10-12-14 , di singolare e doppio, sui campi del circolo organizzatore, la VTT di Lagnasco e di alcuni circoli della provincia di Cuneo sui quali si svolgono parte degli incontri che hanno visto in totale al via nei diversi tabelloni 620 giocatori e giocatrici.

Alcuni draw si sono già allineati alle sfide della fase finale. È il caso dell’under 14 femminile che ha visto qualificarsi dall’alto in basso della lista la 4.2 Greta Bolzenaro, la 4.1 Camilla Baroni, la 4.2 Silvana Gramaglia e l’altra 4.2 Cecilia Alfieri. Due invece le qualificate nel draw under 10 per andare a comporre la sezione finale. Sono Beatrice Caffaro e Ginevra Demarchi. La contesa si è già allineata ai quarti di finale dove si affronteranno nell’ordine Gloria Bellani e Giulia Bodolo Porzia; Virginia Rossoni e Ginevra Zambenetti; Maria Alessandra Nicolaescu, che ha vinto un match di ottavi molto combattuto contro Micol Passafaro, come dice lo score di 3-6 6-3 10-5, e Melissa Naclerio; quindi Martina Busa e Benedetta Fantino, che in un'altra partita lottata ha avuto la meglio su Noemi Badino, per 7-6 6-4.

Nel singolare maschile under 12 merita di essere sottolineato il percorso di Adriano Alberto Bancalari, 4NC, che dopo essersi qualificato ha superato nettamente prima Edoardo Bonino (6-1 6-1), poi il 4.3 Cesare Casotto lasciandogli solo tre game (6-2 6-1). Ora troverà sul proprio cammino il 4.2 Mattia Esposito. Ottima prova anche di uno dei talenti di casa, cresciuti presso la Scuola VTT, Maria Lorenzo America. Anche per lui, classifica di 4NC, le soddisfazioni sono arrivate prima con la qualificazione dal tabellone iniziale, poi con i successi contro Amedeo Prunotto (n.d.), poi con il 4.3 Francesco Rondilone, fissato sul netto 6-0 6-1. Il successivo ostacolo, superato, è stato il 4.2 Simone Vagliengo. Altro qualificato e in gran spolvero nella sezione finale è Francesco Aragno (4NC) che si è imposto nel main draw prima a Jacopo Roccatagliata (7-6 6-4), poi a Mattia Marcellio (4.3) con lo score di 6-0 7-5. Stesso discorso valido per Andrea Altavilla, a segno in tabellone principale, dopo la qualificazione, contro Martino Cominato e in sequenza contro Tudor Yannis Godiu. Ora troverà Luca Albani.

Altre note importanti sono arrivate dalla racchetta di Edoardo Copet Betassa che ha vinto un incontro lottato nel draw principale contro il 4.4 Giacomo Adriani (6-0 2-6 10-6) e in modo più agevole (6-0 6-2) quello contro il 4.3 Daniel Fetescu. Promosso al turno successivo di main draw anche il qualificato Alexander Gillio, autore della vittoria per 5-7 6-1 10-8 contro il 4.4 Giovanni Banchio. Bene anche Leonardo Finelli, qualificato come i precedenti già citati protagonisti e autore di due vittorie in tabellone principale, e il 4.3 Andrea Rivoira ha superato oggi anche il 4.2 Francesco Federico Assandri.

Nel singolare maschile under 14 i match disputati nel fine settimana hanno promosso diversi giocatori nella sezione finale della contesa. Sono stati premiati Heinz Daniele, Ignazio Montanaro, Giovanni Puci, Leonardo Clerici, Matteo Scarola, Vincenzo Murgolo, Giacomo Peirano, Edoardo Coletto, Mattia Iannello, Leonardo Giors e Michele Angelino.

Nel singolare maschile under 10 il torneo si è allineato agli ottavi. Dall’alto in basso proporrà le sfide tra Agostino Parodi e Lorenzo Bruera, Pietro Ferrari e Edoardo Stabile, Gregorio Picco e Pietro Ferioli, Guido Vercelli e Alessio Rissa, Francesco Bodino e Niccolò Sarri, Nicolò Dalmasso e Amerigo Castellana, Carlo Falco Laurenti e Ivan Tishkov, Roberto Murgolo ed Enea Simondi.

Le finali under 10 sono previste per sabato 14 marzo, sia nei draw di singolare che in quelli di doppio, mentre domenica andranno in scena tutte le altre: «Il livello tecnico del torneo si sta alzando – sottolineano gli organizzatori della VTT – e il trend proseguirà nei prossimi giorni. Tutti i partecipanti e i rispettivi accompagnatori stanno usufruendo della grande disponibilità del circolo ad assecondare le rispettive esigenze, a partire dalla transportation, e lo spettacolo sta via via aumentando».