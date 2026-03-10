BEA Chieri: quarta vittoria consecutiva, battuta anche Area Pro

LA GARA

L’approccio dei Leopardi è inizialmente un po’ timido, complice un ambiente ostico e una formazione di casa che mette subito la partita sul piano fisico. Area Pro si dimostra infatti una squadra battagliera, capace di cambiare difesa a ogni azione e di mettere costantemente pressione sui portatori di palla arancioni. In avvio, i chieresi faticano soprattutto a contenere l’energia dei padroni di casa a rimbalzo, faticando a chiudere i tagliafuori difensivi e concedendo qualche extra-possesso di troppo. Nonostante un contesto tattico complesso, la qualità tecnica di BEA emerge progressivamente: Drame e Tagliano (rientrato dall’infortunio) iniziano a scaldare i motori, permettendo agli ospiti di prendere il comando delle operazioni e di chiudere il primo quarto sul +9. Nel secondo periodo, la truppa di coach Conti prende definitivamente le misure agli avversari. Alzando l’intensità per pareggiare la grinta di Area Pro, i Leopardi iniziano a giocare con intelligenza e lucidità. La pazienza in attacco diventa l’arma in più: Chieri seleziona con cura i tiri, muovendo la palla senza mai farsi prendere dalla frenesia di affrettare le conclusioni. Alternando ficcanti incursioni nel pitturato, che fruttano conclusioni ad altissima percentuale, a precise esecuzioni dall’arco per aprire il campo, l’attacco arancione trova il suo ritmo ideale. Viggiano e Possekel puniscono le rotazioni della retroguardia locale, dilatando il divario fino al 29-43 dell’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi, Area Pro tenta di gettare il cuore oltre l’ostacolo cercando di riaprire il match, ma BEA risponde colpo su colpo. I Leopardi si dimostrano camaleontici, rivelandosi pronti a loro volta a cambiare assetto difensivo nei momenti di necessità per arginare le folate offensive dei padroni di casa. La regia di Giacomelli e le accelerazioni di De Santis mantengono l’attacco chierese estremamente produttivo. Il margine si dilata ulteriormente, chiudendo di fatto i giochi alla terza sirena sul rassicurante punteggio di 46-64. Negli ultimi dieci minuti, con la partita ormai saldamente in cassaforte, Chieri si limita a una gestione oculata e intelligente delle energie e dei possessi. L’ampio vantaggio costruito nei primi tre quarti permette allo staff tecnico di allungare al massimo le rotazioni, concedendo minuti preziosi e spazio sul parquet ai giovani del roster. I ragazzi rispondono presente, tenendo benissimo il campo fino alla sirena conclusiva che fissa il risultato sul 67-83.

IL COMMENTO

«Abbiamo avuto un approccio un po’ timido in un campo molto difficile, soffrendo per larghi tratti la loro energia e l’aggressività a rimbalzo, facendo tantissima fatica a fare tagliafuori difensivo – analizza coach Alex D’Arrigo – Loro sono stati una squadra super aggressiva, cambiavano difesa un’azione sì e l’altra pure, e mettevano tantissimo le mani addosso. Una volta aver preso le misure, però, abbiamo giocato con intelligenza e ci siamo adattati bene alla loro fisicità. Siamo stati bravi a essere pazienti, a selezionare bene i nostri tiri senza affrettarli, trovando soluzioni sia da pochi centimetri che aprendo il campo quando ce n’era bisogno. Dopo tre quarti abbiamo messo la partita in cassaforte gestendo i possessi al meglio, e nel finale siamo riusciti anche a dare spazio ai nostri giovani».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi tornano tra le mura amiche del PalaGialdo per la prossima sfida di campionato. Appuntamento a domenica 15 marzo contro Aurora Basket Chiavari. Palla a due alle 18:00.

AREA PRO 2020 - BEA CHIERI 67-83

Parziali (11-20, 29-43, 46-64)

AREA PRO: Viele 18, Catozzi 10, Brentin 8, Donnini 8, Jahier 7, Beltramino 7, Terzi 5, Bechis 4, Cozzolino, Pomposelli NE. All. Persico.

BEA: Drame 23, Tagliano 18, Viggiano 13, Gatti 8, Possekel 8, Giacomelli 7, De Santis 4, Fatone 2, Galluccio, Bechis. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.