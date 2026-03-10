Concordia: brillano ancora le ginnaste della società chivassese

Brillano ancora le ginnaste della Concordia , che nel weekend scorso hanno gareggiato nelle due Prove Regionali dei Campionati Silver LD ed LE . Anche in queste Prove le ginnaste hanno presentato due esercizi agli attrezzi, la cui somma dei punteggi determina la classifica All Around, mentre nella fase Nazionale verrà stilata anche la classifica per Specialità, vale a dire per ogni attrezzo.

Sabato, nella 2ª Prova Regionale del Campionato Silver Individuale LD che si è svolta al Palalancia di Chivasso, sono scese in pedana Aurora Scordi, Ludovica Cassatella, Marta Tarasco, Beatrice Zanella e Angelica Tramontana.

Aurora, nelle Allieve 3, gareggia con gli esercizi a corpo libero e palla, presentando due ottime prove che le permettono di conquistare l’Argento col punteggio totale di 23.550, e la collocano al 1° posto nella classifica di entrambi gli attrezzi.

Anche Ludovica, più convinta e sicura che nella Prima prova, ottiene l’Argento nelle Junior 1 con il punteggio complessivo di 24.750, con due esercizi eseguiti con sicurezza e ricchezza di espressività, che la portano al 1° posto in entrambi gli attrezzi, mettendo a segno anche il punteggio più alto della gara con il suo 12.450 alle clavette.

Marta e Beatrice scendono in pedana nelle Junior 2, gara molto combattuta, dove i margini di differenza fra le varie posizioni sono minimi. Marta presenta una bella prova alle clavette, con cui si pone al 1° posto in questo attrezzo, e l’esercizio al cerchio, meno preciso del precedente, piazzandosi al 4° posto col totale di 22.575, a soli 0,025 dal podio. Beatrice, che gareggia con fune e cerchio, si colloca al 6° posto con il punteggio complessivo di 22.300.

A concludere la giornata è Angelica Tramontana, nelle Senior 2, che porta in pedana due esercizi a cerchio e palla, collocandosi in 8ª posizione con un totale di 21.850.

Domenica, al Palazzetto dello sport di Saluzzo, si svolge la 2ª Prova Regionale del Campionato Silver Individuale LE, il livello più alto, dal punto di vista delle richieste tecniche, del Campionato Silver.

Nelle Allieve 3 è Alexa Argenio a portare in pedana i colori della Concordia, presentando due ottimi esercizi al corpo libero e alla palla, che col punteggio complessivo di 22.250 la portano direttamente a conquistare l’Oro.

A concludere le due giornate di gara sono le Junior 1 Chiara Bonora ed Elena Romano, in un confronto serratissimo, con punteggi dove i distacchi sono infinitesimali. Ed è Elena a regalare alla Concordia l’ultimo podio del weekend, conquistando l’Argento con il punteggio complessivo di 26.350, frutto di due ottime prove alla palla ed al nastro, e collocandosi al 1° posto in entrambe le Specialità. Chiara, che gareggia con cerchio e clavette, termina la gara in 5^ posizione, con un totale di 26.050, ed il 3° posto in entrambi gli attrezzi.

Conclusa la fase Regionale, il prossimo appuntamento per le ginnaste del settore Silver sarà il Nazionale di Rimini.