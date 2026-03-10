Pallamano Derthona, doppia sfida contro i pari categoria del Molteno

Serie B

San Giorgio Molteno – A.S.D. PALLAMANO DERTHONA 27-28

Lungo fine settimana di confronti tra Derthona e San Giorgio Molteno, tra il 7 e l’8 marzo.

Si comincia sabato 7, con la vittoria di misura del Derthona al Pala San Giorgio, al termine di una partita che ha visto i Leoni sempre sotto, fino al tiratissimo recupero nel finale.

I tortonesi, privi di Cavo, devono fare i conti con la rapidità di gioco dei padroni di casa, che si portano in pochi minuti a +6. Solo dal ventesimo minuto, con l’innesto di Barreca e Nasufi si hanno i primi segni di recupero. Il primo tempo si chiude sul 17 a 13 a favore dei padroni di casa.

Nella ripresa, una migliore attività in attacco dei Leoni, unita a una più efficace difesa e a evidenti segni di stanchezza degli avversari, porta la partita sul 26 pari a quattro minuti dalla fine. Dopo una rapida coppia di gol da entrambe le squadre, una prodezza di Dennis Caracciolo a quaranta secondi dalla fine chiude il risultato sul 27 a 28

In campo per la Pallamano Derthona: Alessandro Barreca, Carlo Bottazzi, Dennis Caracciolo, Andrea Cumerlato, Edoardo Gobbo, Alberto Losacco, Tommaso Medicina, Johnathan Nasufi, Samuele Trovato, Lorenzo Verna, Alessandro Vercelli, Vinicius Vieira Bertolucci, Mirco Zanone. Coach Marco Affricano, vice Fabio Bottiroli.

Under 16

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA - San Giorgio Molteno 38-35

I lecchesi entrano in campo rapidi e determinati fin dai primi secondi di gioco e, grazie a un eccellente gioco di gambe e una serie di precisi tiri dai nove metri, si portano subito in vantaggio, raggiungendo +6 al 13’.

I gemelli Gatti e Edo Gobbo, autori di una partita esemplare, spingono al recupero dello svantaggio, chiudendo il primo tempo sul 17 a 18 per il Molteno.

Nella ripresa si prosegue ad altissima intensità per entrambe le squadre, con una lunga serie di punto a punto. A pochi minuti dalla fine il Derthona s trova con un uomo in più per due minuti. Una superiorità numerica che consente di chiudere sul 38 a 35 una partita giocata al massimo da tutti gli atleti in campo.

In campo per la Pallamano Derthona: Baisanu Mathias, Battiston Alberto, Calin Francesco, Gatti Alessandro, Gatti Riccardo, Gobbo Edoardo, Gradinaru Stefan, Nalin Noà, Pagliaro Martino, Pernigotti Marco, Sturzu Alessandro, Vettore Tommaso. Coach Pernille Nystrup.

Il Presidente Kristian Novello riassume così il fine settimana: «Questo weekend è stato un ottimo banco di prova per le nostre formazioni, entrambe impegnate contro il Molteno. Sabato la Serie B ha conquistato 2 punti fondamentali per il proseguimento dell'obiettivo stagionale. Il turnover dei più giovani con i titolari è fondamentale per la crescita dei nostri giocatori.

I giovani della under 16 hanno lottato con le unghie e i denti per questo risultato, che testimonia il loro impegno sulla base quotidiana dell'allenamento. Un grande lavoro da parte dei nostri allenatori, preparati tecnicamente e tatticamente, e che si rilevano fondamentali per questa fase di campionato.

Un pensiero va al giovane infortunato del Molteno e al nostro Francesco, con l'augurio di tornare presto in campo.»