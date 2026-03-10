Asti KT, ad Orbassano due vittorie che pesano sulla classifica

Il team dell’ASD Rainbow Planet inizia la quarta giornata di campionato misurandosi con Purple Hit, team che con gli “Alfieri” si gioca il primato in categoria e che da anni cerca la promozione diretta di B2 senza passare dai ripescaggi.

La gara è fin da subito accesa con le squadre che vivono un primo tempo sul filo della tensione cercando di trovare lo spiraglio giusto per spezzare il sostanziale equilibrio, dopo quindici minuti di gioco infatti il tabellone registra 14-18 in favore degli astigiani.

Asti KT, un po’ arrugginita nella prima frazione, trova una soluzione nella ripresa sostituendo un opaco Botta con Sara Baldan che dà maggiore solidità al muro e al recupero dei palloni vaganti, permettendo alla squadra di collezionare 41 punti in quindici minuti e concedendone solo 23 agli avversari.

Il ghiaccio è rotto e Purple Hit non sembra recuperare dalla batosta ricevuta, capitan Goi e compagni sono bravi a gestire il match rallentando il ritmo sino al triplice fischio dell’arbitro Valetti di Torino che ferma le ostilità sul risultato finale di 46-82.

Un risultato alla fine dei conti molto simile a quello dell’ultima sfida giocatasi nel febbraio 2025, terminata 93-47, che probabilmente rende i ragazzi della Rainbow Planet un po’ troppo rilassati, tanto da faticare più del previsto nel secondo match di giornata, quello contro la seconda forza di Orbassano.

Orbahit parte infatti subito con un gioco concreto e umile che li porta a vincere il primo parziale per 24-23; nella ripresa Asti KT prova a mettere in campo i pezzi da novanta ma il gioco solido degli avversari, unito al muro poco efficace e le polveri bagnate dei bomber, riesce solamente ad ottenere un risicato +6.

Nell’ultimo tempo è Fabrizio Botta a dare al team astigiano gli hit utili per uscire dallo scacco dei “rossi” che perdono il match per 59-72, ma lasciando intendere che anche l'imbattuta Asti KT non è imbattibile.

Nelle restanti gare del weekend della serie C1 UISP troviamo Purple Hit e Orbahit capaci di trovare 9 punti nelle restanti tre gare a loro disposizione, vincendo entrambe infatti contro le compagini Sinombre Goliath e Giasthit nell’anticipo di sabato 7 marzo e battendo la terza orbassanese, Orba in Black, nei derby del giorno seguente.

Alla luce di questi risultati Asti KT è prima a 24 punti (su 8 gare) inseguita da Purple Hit a 21 (8) e Overhit a 18 (9). A metà classifica troviamo Golden Hunter a 15 (9) e Orbahit a 12 (6) mentre le posizioni finali sono occupate da Giasthit e Goliath a 6 punti in 10 gare e Orba in black a 3 punti su 8 gare.

La prossima avventura di Asti KT col campionato di C1 UISP sarà domenica 22 marzo fra le mura amiche del Centro Sportivo “Salvatore Corso”, ovvero l’ex-bocciodromo del circolo Nosenzo in via Corridoni ad Asti che sarà teatro delle gare di ritorno con le due forti compagini orbassanesi più la sfida di andata con la compagna di distretto, ovvero Orba in Black.