Final Four territoriale U16: secondo e quarto posto le Igorine

U16 regionale seconda

Secondo posto finale per l’Under 16 Regionale di Valeria Alberti: le Igorine hanno vinto la semifinale contro Valenza 2-0 (25-19; 26-24; 25-16) e hanno poi battagliato nella finalissima contro Sammaborgo cedendo 1-3 (25-22; 20-25; 15-25; 19-25). La squadra, dopo aver iniziato con grade carattere, ha subito il rientro di Sammaborgo ed è stata una battaglia. Secondo e terzo set in rincorsa e quarto set rimontato con i dettagli finali a fare la differenza a favore delle avversarie.

Le Igorine continuano il percorso in serie D e si preparano al cammino regionale.

Le parole di Valeria Alberti: «Inutile nascondere il dispiacere dopo questa giornata, ma questo è lo sport, bisogna saper accettare e saper perdere, – dice – le sconfitte sono amare ma giovano e temprano lo spirito sportivo e anche il carattere e sono certa che sapremo rialzarci molto presto». Un percorso come detto, che non è finito: “Assolutamente no,- continua – la crescita di questo gruppo è evidente. Complimenti a SammaBorgo che oggi ha meritato e ha avuto quel qualcosa in più per aggiudicarsi il titolo territoriale”.

Le protagoniste: Emma Sommariva, Emma Iannonte, Denise Parini, Luisa Galvanin, Anna Fiore, Marina Pusterla, Sofia Turtora, Emma Bagarotti, Alessandra Fini, Letizia Aurighi, Beatrice Valmacco, Lara Guerrisi.

U16 Eccellenza territoriale quarta

Quarto posto per la formazione di Emanuele Cappato, che ha disputato il campionato di Eccellenza territoriale. Le Igorine hanno ceduto in semifinale contro Sammabordo 1-3 (19-25; 19-25; 25-23; 16-25) e nella finalina 3/4 posto contro Valenza sono state protagoniste di una grande rimonta che si è fermata soltanto nel finale; 3-2 (25-20; 25-18; 17-25; 21-25; 15-11) per la avversarie.

Le parole di Emanuele Cappato: «Sapevamo fin dall’inizio che sarebbe stata una sfida. Eravamo un anno sotto età, ma questo gruppo ha deciso subito quale doveva essere la sua identità: lavoro, presenza e voglia di migliorare ogni giorno. E le ragazze lo hanno dimostrato fin dal primo allenamento. Allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, questo gruppo ha costruito qualcosa di speciale. Presenza, impegno, responsabilità. Quello che noi allenatori abbiamo chiesto all’inizio della stagione, con il tempo è diventato qualcosa di loro. Un’esigenza vera, vissuta ogni giorno». Un percorso «entusiasmante, quasi sempre in crescendo. Non perfetto, perché qualche intoppo lungo la strada c’è stato. Ma forse è proprio lì che si è vista la forza di questa squadra. Perché ogni volta che è arrivato un problema, non è mai stato il problema di una sola. È diventato il problema di tutte. E insieme abbiamo sempre trovato una soluzione. Il risultato più grande non è una partita o una classifica. Il risultato più grande è questo percorso: fatto di lavoro, fiducia, crescita e coraggio. Un percorso che appartiene a tutte. Vorrei concludere dicendo, da parte mia e luca su tutti, ma credo di poter estendere il pensiero a tutta la società, che siamo orgogliosi di queste ragazze e del viaggio che ci hanno permesso di fare. Ricordando che però la valigia, non va ancora messa via» chiude l’allenatore.

Le protagoniste: Giulia Maffè, Azzurra Varrà, Federica Lucchini, Anna Boldini, Francesca Di Resta, Giada Maracich, Giulia Landoni, Chloè Pour Hakim, Giulia Currà, Elisabetta Romeo, Laura Ferri, Maria Vittoria Brezza.