Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bertram Derthona Tortona prepara la sfida con Cantù: aperta la vendita dei biglietti

Derthona torna in campo domenica 22 marzo alle 17:30 alla Nova Arena contro Pallacanestro Cantù, gara valida per la 23ª giornata di Lega Basket Serie A
9 min
Bertram Derthona Tortona prepara la sfida con Cantù: aperta la vendita dei biglietti © Ciamillo-Castoria

È scattata la vendita dei biglietti per la prossima gara interna della Bertram Derthona Tortona, in programma domenica 22 marzo alle ore 17:30 alla Nova Arena di Tortona con l'Acqua S.Bernardo Cantù, match valido per la 23^ giornata di Serie A Unipol.

 

La squadra di coach Mario Fioretti, lanciata da tre vittorie consecutive in campionato a cavallo della bella avventura nelle Final Eight di Coppa Italia LBA, avrà di fronte l'avversaria allenata dall'ex tortonese Walter De Raffaele, reduce dalla sconfitta in volata nell'ultimo turno sul campo dell'EA7 Emporio Armani Milano.

 

PREZZI Questo il costo dei tagliandi nei diversi settori disponibili per la gara con Cantù:

SETTORE

NOME SETTORE

PREZZO INTERO

PREZZO RID. (U18 e Ov. 65)

UNIVERSITARI

A3

Parterre Silver

70 €

49 €

 

A7-A9

Parterre Derthona

55 €

38 €

 

A2-A4

Parterre Bianconero

55 €

38 €

 

A6-A10

Parterre Lat. Derthona

45€

32€

 

A1-A5

Parterre Lat. Bianconero

45 €

32 €

 

B2-B3-B4

Tribuna Bianconera

24 €

17 €

17 €

B7-B8

Tribuna Derthona

24 €

17 €

17 €

B6-B9

Tribuna Laterale Derthona

24 €

17 €

 

B1-B5

Tribuna Laterale Bianconera

24 €

17 €

 

G1-G2-G3

Curva Derthona

14 €

10 €

 

 G4

Curva Ospiti

14 €

10 €

 

 G6

Galleria Ospiti

24 €

17 €

 

 

Tre le modalità d’acquisto:

- online su derthonabasket.vivaticket.it
- presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona nei seguenti orari di apertura:

settimana 10-12 marzo:

martedì 16:30 - 19:00
mercoledì 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00
giovedì 16:30 - 19:00

settimana 17-21 marzo:

martedì 16:30 - 19:00
mercoledì 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00
giovedì 16:30 - 19:00
venerdì 16:30 - 19:00
sabato 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00

- presso la biglietteria della Nova Arena nel pomeriggio della gara a partire dalle ore 15:30 fino al secondo quarto del match

 

Per gli studenti universitari, l’acquisto è possibile solo recandosi presso il nostro Store presentando il libretto universitario.
I biglietti in Curva Ospiti e Galleria Ospiti sono acquistabili, come da protocollo, fino alle ore 19 del giorno prima della gara, quindi sabato 21 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS