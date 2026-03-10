Bertram Derthona Tortona prepara la sfida con Cantù: aperta la vendita dei biglietti

È scattata la vendita dei biglietti per la prossima gara interna della Bertram Derthona Tortona , in programma domenica 22 marzo alle ore 17:30 alla Nova Arena di Tortona con l' Acqua S.Bernardo Cantù , match valido per la 23^ giornata di Serie A Unipol .

La squadra di coach Mario Fioretti, lanciata da tre vittorie consecutive in campionato a cavallo della bella avventura nelle Final Eight di Coppa Italia LBA, avrà di fronte l'avversaria allenata dall'ex tortonese Walter De Raffaele, reduce dalla sconfitta in volata nell'ultimo turno sul campo dell'EA7 Emporio Armani Milano.

PREZZI Questo il costo dei tagliandi nei diversi settori disponibili per la gara con Cantù:

SETTORE NOME SETTORE PREZZO INTERO PREZZO RID. (U18 e Ov. 65) UNIVERSITARI A3 Parterre Silver 70 € 49 € A7-A9 Parterre Derthona 55 € 38 € A2-A4 Parterre Bianconero 55 € 38 € A6-A10 Parterre Lat. Derthona 45€ 32€ A1-A5 Parterre Lat. Bianconero 45 € 32 € B2-B3-B4 Tribuna Bianconera 24 € 17 € 17 € B7-B8 Tribuna Derthona 24 € 17 € 17 € B6-B9 Tribuna Laterale Derthona 24 € 17 € B1-B5 Tribuna Laterale Bianconera 24 € 17 € G1-G2-G3 Curva Derthona 14 € 10 € G4 Curva Ospiti 14 € 10 € G6 Galleria Ospiti 24 € 17 €

Tre le modalità d’acquisto:

- online su derthonabasket.vivaticket.it

- presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona nei seguenti orari di apertura:

settimana 10-12 marzo:

martedì 16:30 - 19:00

mercoledì 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00

giovedì 16:30 - 19:00

settimana 17-21 marzo:

martedì 16:30 - 19:00

mercoledì 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00

giovedì 16:30 - 19:00

venerdì 16:30 - 19:00

sabato 10:00 - 12:30, 16:30 - 19:00

- presso la biglietteria della Nova Arena nel pomeriggio della gara a partire dalle ore 15:30 fino al secondo quarto del match

Per gli studenti universitari, l’acquisto è possibile solo recandosi presso il nostro Store presentando il libretto universitario.

I biglietti in Curva Ospiti e Galleria Ospiti sono acquistabili, come da protocollo, fino alle ore 19 del giorno prima della gara, quindi sabato 21 marzo.