Olimpo Alba: terza vittoria di fila!

L’ Olimpo Alba vince la penultima gara di stagione regolare, domando Carmagnola in un importante scontro diretto! Nella prima metà di partita gli attacchi sono prolifici da entrambe le parti, con le aquile a concedere troppi secondi tiri agli avversari, ma brave a prendersi un piccolo vantaggio. A metà del cammino i biancorossi guidano: 44-40.

Nel terzo periodo avviene la svolta con la difesa di casa che alza i giri non concedendo nulla ai viaggianti. In attacco una buona circolazione di palla porta ai tiri aperti che aprono un divario importante, fino a sfondare il muro delle 20 lunghezze di margine. Una volta toccato il +23, Carmagnola rosicchia qualcosa negli ultimi due minuti., ma il risultato è in ghiaccio. Il successo albese matura sull’83-69 ed è il terzo consecutivo (dopo quelli con Rivalta e Serravalle).

Resta da giocare l’ultima gara di stagione regolare, domenica prossima ancora in casa contro la terza in classifica, Asti. L’appuntamento è al Pala Langhe di Alba per domenica 15 alle 18:30, servirà un grande tifo!

Olimpo Alba Mercatò - Banca Territori del Monviso Carmagnola 83-69

Parziali (20-21; 24-19; 17-9; 22-20)

Olimpo: Moschini 4, Nardin 3, Rosa 7, Orru’ 2, Zobolas, Nicola A., Occelli 23, Iudicello 8, Gobbino 9, Nastasi 18, Nicola S., De Carolis 8. All: Schinca - Biglia.

Carmagnola: Poggio 4, Cavaglia’, Guerriero 10, Tabaku, Gili, De Luca 8, De Rossi 17, Gaido 10, Bruna 3, Racca 12, Zappino 2, Ugoccioni 4. All: Randazzo.