Paffoni Fulgor Basket: ufficiale, Andris Misters resta rossoverde

Il play/guardia lettone, classe 1992, continuerà a vestire la maglia rossoverde dopo una stagione da protagonista assoluto della Serie B Nazionale.

CONTINUITÀ E PROGRAMMAZIONE

Il rinnovo di Misters rappresenta un segnale forte della volontà della società di costruire un progetto solido e ambizioso.

Don Angelo Nigro, Presidente di Fulgor Omegna Srl:

«Siamo felici di confermare Andris Misters nella nostra squadra. Andris non è solo un grande giocatore, è un simbolo dei valori della Paffoni: impegno, passione e cuore. Con lui continueremo a lottare insieme per ogni canestro e per ogni vittoria. Forza Paffoni, avanti con orgoglio!»

Alessandro Monti, Direttore Operativo:

«Con il rinnovo di Misters si conferma l'intenzione della società di lavorare in prospettiva con una programmazione seria ed importante per la prima squadra ma anche per il settore giovanile ed il minibasket.»

Filippo Fanchini, Direttore Sportivo:

«È una grande notizia per il club, il rinnovo di un grande giocatore, sicuramente uno dei principali terminali offensivi del campionato, a cui si aggiunge la capacità di leadership e di giocare con i compagni.»

Andris Misters:

«La ragione principale per cui ho rinnovato il contratto con Fulgor Omegna è che credo nel club e in tutti coloro che fanno parte di questo progetto, compresi i tifosi. Per me è stata una decisione facile, perché amo Omegna, mi piace la professionalità del club e l'aspirazione a vincere ogni partita che giochiamo. Per me questo è molto importante. Voglio far parte di un'organizzazione di successo. Mi sento molto felice di continuare il mio percorso con questo club e spero che durante il mio tempo qui raggiungeremo l'obiettivo principale, che è vincere il campionato.

Ai tifosi voglio dire il più grande grazie, per tutto il supporto che tutti danno, non solo quando le cose vanno bene, ma anche quando è difficile. Lo apprezzo davvero.»

UN SIMBOLO ROSSOVERDE

Andris Misters è diventato in breve tempo uno dei beniamini del pubblico del PalaCipir grazie alle sue prestazioni, alla sua leadership in campo e al suo attaccamento alla maglia.

Il lettone ha dimostrato non solo qualità tecniche di altissimo livello, ma anche un legame profondo con la città di Omegna e con i colori rossoverdi. Il suo rinnovo garantisce alla Paffoni un elemento di esperienza internazionale e qualità per continuare a competere ai massimi livelli della Serie B Nazionale con l'obiettivo dichiarato di ...lo sapete qual'è in nostro sogno