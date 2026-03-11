Rainbow Planet: sabato 21 marzo il 2° Meeting Regionale Open “Selezione Italia”

Una giornata di sport dedicata all’atletica con gare in pista, pedana e meeting pentalanci organizzata dall’ASD Rainbow Planet di Asti in collaborazione con il Comitato provinciale AICS e la Federazione Italiana di Atletica Leggera e patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Asti.

L’evento è sia abbinato alla raccolta fondi Telethon, con parte del ricavato che sarà devoluto in beneficenza, che al primo memorial Michele Uras, giudice Fidal dal 1998 al 2015 e figura di spicco nel panorama sportivo piemontese impegnato nel mondo dell'atletica, dei giovani e della formazione che ci ha lasciati il 28 dicembre scorso.