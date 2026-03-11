Rainbow Planet: sabato 21 marzo il 2° Meeting Regionale Open “Selezione Italia”

Sabato 21 marzo presso il campo di atletica di via Gerbi ad Asti si svolgerà il 2° Meeting Regionale Open “Selezione Italia”, evento di atletica utile a qualificarsi al 3° Meeting “Salvatore Corso” che si terrà a settembre.
Una giornata di sport dedicata all’atletica con gare in pista, pedana e meeting pentalanci organizzata dall’ASD Rainbow Planet di Asti in collaborazione con il Comitato provinciale AICS e la Federazione Italiana di Atletica Leggera e patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Asti.
L’evento è sia abbinato alla raccolta fondi Telethon, con parte del ricavato che sarà devoluto in beneficenza, che al primo memorial Michele Uras, giudice Fidal dal 1998 al 2015 e figura di spicco nel panorama sportivo piemontese impegnato nel mondo dell'atletica, dei giovani e della formazione che ci ha lasciati il 28 dicembre scorso.
Le iscrizioni a questo evento scadranno il 18 marzo ed è possibile avere maggiori informazioni sull’evento scrivendo alla email info@rainbowplanet.it