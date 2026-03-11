I Giaguari Torino ospitano i Dolphins Ancona al Totta

Giaguari Torino e Dolphins Ancona si preparano a dare spettacolo nella terza giornata della Italian Football League 2026 , in un confronto che mette di fronte due delle storiche realtà del football italiano una, i Giaguari, in costante crescita e l’altra, i Dolphins, che è sicuramente una delle squadre più solide dell’ultimo decennio. Il match è in programma al Centro Sportivo Totta di Borgaretto, casa dei Giaguari, e sarà valido per la terza giornata di una regular season che vede Torino alla ricerca di continuità dopo il netto successo esterno contro i Warriors Bologna.

Per i gialloneri si tratta del secondo impegno casalingo dell’anno, con l’obiettivo dichiarato di trasformare il Totta in un fortino e risalire rapidamente la classifica dopo l’esordio amaro contro i Guelfi Firenze. La squadra torinese arriva alla sfida forte del 39-0 inflitto ai Warriors, una prestazione in cui l’attacco guidato da Riccardo Duranti e il running back americano Ethan Greenfield hanno trovato ritmo e big play, mentre la difesa ha firmato uno shutout figlio di una prestazione egregia che ha imbrigliato l’attacco avversario per tutti e 48 i minuti dell’incontro. I Giaguari portano in campo una tradizione importante e vogliono confermare, davanti al proprio pubblico, di poter recitare un ruolo da protagonisti in questa nuova IFL 2026.

Dall’altra parte arrivano i Dolphins Ancona, formazione stabilmente ai vertici della Prima Divisione e reduce da recenti partecipazioni ai playoff e all’Italian Bowl, che ne certificano lo status di contender. Per loro si tratta dell’esordio in campionato, e se da una parte potranno essere svantaggiati nell’affrontare una compagine che ha già due partite nelle gambe, dall’altra potranno sfruttare il fattore sorpresa, perché il coaching staff torinese non ha ovviamente potuto preparare la partita basandosi sulle prestazioni precedenti.

La franchigia dorica si presenta a Torino con un roster rinnovato ma ambizioso, rinforzato da innesti di peso come il quarterback statunitense Carter Cravens, proveniente da Morehead State University, e nuovi innesti in difesa, con l’obiettivo di confermarsi tra le squadre più competitive del campionato.

Per entrambe le squadre, Giaguari e Dolphins, la partita assume già i contorni di uno scontro diretto in chiave playoff, sia per il peso specifico dei due club, sia per il valore simbolico di un successo contro un avversario considerato di alta fascia. L’attesa a Torino e ad Ancona è alta: sarà una notte di football che promette intensità, fisicità e giocate spettacolari, in linea con la nuova era della IFL 2026.

La partita sarà visibile in diretta in streaming sul canale IFL LIVE (https://www.youtube.com/@ifl-live).