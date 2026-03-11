Tuttosport.com
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Dresda per la semifinale d’andata della Coppa Cev

Si gioca domani alle ore 19, con diretta streaming freemium su DAZN. La semifinale di ritorno è in programma mercoledì 18 marzo (ore 20) al Pala Gianni Asti
2 min
La Reale Mutua Fenera Chieri '76 a Dresda per la semifinale d'andata della Coppa Cev

Otto giorni dopo la conclusione dell’avventura nei play-off scudetto la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna in campo. L’impegno in programma, la semifinale d’andata della Coppa Cev, porta le biancoblù in Germania, a Dresda. Si gioca domani, giovedì 12 marzo (ore 19), con diretta streaming freemium su DAZN.
La semifinale di ritorno è in programma mercoledì 18 marzo (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino.

Al pari delle polacche del Lodz, affrontate e superate da Chieri nei quarti di finale, il Dresdner SC è una delle formazioni scese in Coppa Cev dopo aver chiuso la fase a gironi della Champions League in terza posizione (dietro Conegliano e le turche dello Zeren). Nei quarti ha eliminato con un doppio 3-0 le francesi del Mulhouse.
Vicecampionessa uscente nella bundesliga, vincitrice della Coppa di Germania la scorsa stagione e quest’anno della Supercoppa tedesca, quella allenata da Alexander Waibl (tecnico in carica dal 2009/2010, stagione in cui conquistò la Challenge Cup) è una formazione solida, rodata e in grado di mettere in difficoltà chiunque. Per Spirito e compagne quella di domani è dopo tre mesi la prima partita che possono affrontare dopo una settimana piena di preparazione.

A fare il punto e presentare la sfida alla vigilia della gara è la centrale tedesca Anastasia Cekulaev: «Da dicembre abbiamo giocato due partite a settimana: a volte è stato più facile, a volte più difficile, nonostante tutto siamo rimasti disciplinati, abbiamo dato un po’ di più ogni giorno e lavorato insieme come una squadra. Dopo un periodo così intenso, aver potuto beneficiare di due giorni di riposo ci ha fatto davvero bene per ricaricare le batterie e poter ripartire davvero! Il Dresda nel campionato tedesco è conosciuto per essere un avversario forte e impegnativo. Sono una squadra con caratteristiche offensive che gioca con molta sicurezza e aggressività».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

