Cuneo Volley – Fiöi: sette atleti biancoblù al Regional Day di Torino

Questa mattina, giovedì 12 marzo, si terrà il Regional Day presso il Centro Sportivo Lingotto di Via Ventimiglia 195/A a Torino, durante il quale si svolgerà una seduta di allenamento sotto gli occhi dello Staff di Qualificazione Nazionale. L’allenamento sarà diviso in due turni: il primo avrà inizio alle ore 9.00 e vedrà protagonisti gli atleti nati nel 2011. Il secondo gruppo, composto da atleti nati nel 2012 e nel 2013, inizierà invece l’allenamento alle ore 11.00.

Il settore giovanile cuneese sarà presente con ben sette atleti: quattro nel primo gruppo e tre nel secondo, a conferma dell’ottimo lavoro svolto in palestra durante gli allenamenti e dei risultati ottenuti in partita.

I fiöi classe 2011 che prenderanno parte al primo gruppo sono il centrale Nicolò Lisa, l’opposto Lorenzo Miretti, il palleggiatore Andrea Turkaj e il libero Gabriele Vivalda. Il secondo gruppo vedrà invece protagonisti, per l’annata 2012, lo schiacciatore Carlo Paz Y Mino Ruales e il palleggiatore Riccardo Sottile, ai quali si aggiunge il giovanissimo Alessandro Sina, classe 2013.

Convocati primo gruppo: Benedetto Mirco (Volley Parella), Bonansea Gabriele (ASD Pallavolo Val Chisone), Borgna Samuele (Volley Domodossola), Cappato Leonardo (GS Pavic Romagnano), Castagneri Alberto (Volley Parella), Iuliano Luca (Volley Parella), Lalumera Cristian (Chieri 76 Volleyball), Lisa Nicolò (Cuneo Volley), Martini Matteo (Volley Parella), Matteis Luca (Volley Parella), Miretti Lorenzo (Cuneo Volley), Peiroleri Simone (ASD PGS Foglizzese), Rovatti Riccardo (Volley Vercelli ASD), Timossi Pietro (Pallavolo La Bollente), Turkaj Andrea (Cuneo Volley), Valenti Federico (Volley Parella), Vivalda Gabriele (Cuneo Volley), Voloshchuk Oleksandr (Pallavolo Altiora Verbania).

Convocati secondo gruppo: Armando Samuele (ASD Pallavolo Val Chisone), Bonora Nicola (AS Novi Pallavolo), Borromeo Federico (Chieri 76 Volleyball), Canzoneri Carlo (Sant’Anna Pescatori), Dho Samuele (Villanova Volleyball), Gini Enea (Chisola Volley ASD), Mellino Dario (Villanova Volleyball), Mello Giovanni (Volley Parella), Nardin Nicolò (Scuola di Pallavolo Cuneo ASD), Parodi Federico (Pallavolo La Bollente), Paz Y Mino Ruales Carlo (Cuneo Volley), Peirano Simone (Villanova Volleyball), Ponticiello Tommaso (ASD Tagliolese), Sabena Lorenzo (Chisola Volley ASD), Sina Alessandro (Cuneo Volley), Sottile Riccardo (Cuneo Volley), Stellato Luigi (Volley Parella), Teruggi Lorenzo (GS Pavic ASD), Udrea Alessandro (Chisola Volley ASD).