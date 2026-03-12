Vtt di Lagnasco: sempre piu’ nel vivo il Macroarea Junior Next Gen

Avanti tutta alla VTT di Lagnasco con il torneo di macroarea nord-ovest che entra sempre più nel vivo allineando i diversi tabelloni (under 10-12-14 di singolare e doppio) alle battute più spettacolari. Nota, quella dello spettacolo che non mai mancata, già a partire dai draw preliminari, a conferma del livello sempre più alto dei giovani protagonisti che rappresentano diverse regioni dell’area (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardi, Liguria e Veneto).

Nel femminile under 10 di singolare già decise le semifinaliste. Sono Gloria Bellani e Viriginia Rossoni nella parte alta del draw finale; Melissa Naclerio e Martina Busa in quella bassa. Bellani (Nuova Casale), Rossoni (TC Lecco); Naclerio (Canottieri Casale) e Busa (TC Lecco).

Nel tabellone under 10 maschile già decisi i primi semifinalisti, quelli della parte bassa. Sono Niccolò Sarri (TC Milano) che nei quarti ha avuto la meglio su Amerigo Castellana per 6-2 7-6 ed Enea Simondi (Country Club Cuneo) che ha dato vita a un match altalenante contro Ivan Tishkov, vinto 0-6 6-1 11-9. Nella parte alta oggi saranno in sfida Agostino Parodi e Pietro Ferrari. Il primo è del TC Biancorosso Carcare, in Liguria. Il secondo del Match Ball Bra. Quindi nella stessa sezione Pietro Ferioli e Guido Vercelli. Ferioli (Nuova Casale) e Vercelli del TC Finale.

Oggi il tabellone under 12 maschile si allineerà agli ottavi di finale. Dall’alto in basso scenderanno in campo Rafael Heinz e Matteo Cudin Chiadò; Stefano Lombardi, numero 4 del seeding e Matteo Altavilla, sorpresa della rassegna che arriva dalle qualificazioni; Emanuele Barberis, torinese, contro l’ultimo rappresentante di casa (VTT), Edoardo Pallo (4.2) ieri a segno (4-6 6-4 10-3) su Luca Simala; Francesco Aghemo e Gabriel Blua; Giovanni Greco e il vincente di Seralvo – Rimoldi. Eliminati ieri, dopo due ottimi percorsi in tabellone, i giocatori della VTT Lorenzo America e Andrea Rivoira.

L’under 14 maschile attende l’ingresso in campo dei più titolati al via. Guidano la lista Lorenzo Calandra, 3.1 della Canottieri Casale e Filippo Del Giudice, 3.1 del TC Finale. Bel tennis anche quello espresso dal 3.3 del TC Santa Margherita Ligure Pietro Arzelà. Altri 3.1 in gioco Fabrizio Cresi (Momy Sport Village Rivalta) Nicholas Tommaso Matti (Oltrepo’ Tennis Academy di Pavia), Leone Achille Domenghini (Cus Torino). Così il torinese Gabriele Aceto, 3.2 del Nord Tennis Torino e Lorenzo Fanfani del Circolo della Stampa Sporting Torino. Stesso circolo del figlio d’arte Nicolas Luddi, 3.3 (Gianluca Luddi e Stefania Chieppa i genitori, entrambi ex professionisti impegnati nei circuiti ATP e WTA).

Nell’under 12 femminile le prime del lotto sono la 3.2 Angelica Dakota Marin, portacolori del CT Ceriano e già protagonista a inizio stagione nel Lemon Bowl di Roma, e Virginia Iacobuzio, 3.3 del Monviso Sporting Club di Grugliasco. Buona prova della qualificata e 4.2 Sophie Shiyi Lin portacolori del TC Milano che ha battuto nella sezione finale del tabellone la 3.4 Kayra Laurus con un doppio 6-1. Ora trova Greta Panizzi, altra 3.4. Tra le favorite per la vittoria finale anche le 3.3 Chiara Basso e Kristel Kaba Fantoni, la prima impegnata negli allenamenti a Caramagna e tesserata per l’US Tennis Beinasco, la seconda portacolori della Canottieri Casale. Bene anche la ligure Margherita Banchero, qualificata, classificata 4.4, che ha fermato la corsa della 3.5 Viola Bergoin con un netto 6-0 6-1. Stesso discorso per la 4.2 Carlotta Arena, altra qualificata, attesa dal confronto con Margerita Toso, 3.4.

Nell’under 14 femminile guidano il gruppo delle migliori Matilde Amich, 2.7 della Canottieri Casale e Anna Campagno, 2.7 del TC Alba, nonché la 2.8 e terza testa di serie Rebecca Carla Francia (Canottieri Casale).

Buone prove di Maria Cecilia Vittoria Gatti, 3.3, altra portacolori della Canottieri Casale. Attesa per l’entrata in scena della 2.8 Benedetta Amigo (TC Santa Margherita Ligure) e Virginia Cereghini, testa di serie numero 4 e 2.8. Virginia è tesserata per il TC Lecco. Della Torino Tennis Academy Bisaki Burlovic Goa, 3.1