Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Club76: i risultati infrasettimanali

Archiviati i play-off scudetto di Serie A1 Femminile, la squadra guidata da Nicola Negro torna in campo per la semifinale d’andata della CEV Cup, in programma a Dresda
1 min
Club76: i risultati infrasettimanali

 

In Serie A1 le ragazze di coach Nicola Negro, otto giorni dopo la conclusione dell’avventura nei play-off scudetto, tornano in campo per la semifinale d’andata della Coppa Cev, a Dresda, in Germania. Si gioca stasera, giovedì 12 marzo (ore 19), con diretta streaming su DAZN.
La semifinale di ritorno è in programma mercoledì 18 marzo (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino.

In U16, il Club76 GS Pino Perseo vince 3-2 contro Pianezza Volley Lab (25-16, 16-25, 25-19, 20-25, 15-5). Partita combattuta, con continui capovolgimenti di fronte. Le padrone di casa si impongono 3-2, chiudendo con autorità il tie-break.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS