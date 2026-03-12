Club76: i risultati infrasettimanali

In Serie A1 le ragazze di coach Nicola Negro, otto giorni dopo la conclusione dell’avventura nei play-off scudetto, tornano in campo per la semifinale d’andata della Coppa Cev, a Dresda, in Germania. Si gioca stasera, giovedì 12 marzo (ore 19), con diretta streaming su DAZN.
La semifinale di ritorno è in programma mercoledì 18 marzo (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino.
In U16, il Club76 GS Pino Perseo vince 3-2 contro Pianezza Volley Lab (25-16, 16-25, 25-19, 20-25, 15-5). Partita combattuta, con continui capovolgimenti di fronte. Le padrone di casa si impongono 3-2, chiudendo con autorità il tie-break.