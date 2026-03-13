Cuneo Volley: Piemonte Summer Camp 2026 & Ivan Zaytsev Volley Academy

Non sarete mai troppo pronti per la settima edizione del Piemonte Summer Camp ! Tre settimane di pallavolo e divertimento insieme a staff , atlete e atleti di Serie A con fischio d’inizio domenica 21 giugno a Entracque (CN) e di fine sabato 18 luglio a Vada (LI). NOVITA’ di questo 2026 , la super collaborazione con la Ivan Zaytsev Volley Academy ! Un importante up grade per il Camp, il progetto di alta formazione pallavolistica fondato da Ivan Zaytsev e portato avanti insieme a Francesco Biribanti e Michele Baranowicz . Una partnership che aumenta la QUALITA’ in termini di allenamenti mirati, Clinic su aspetti tecnico-tattici, motivazionali e di sviluppo giovanile, guidati dallo staff qualificato ed esperto dall’IZ Volley Academy .

Anche quest’anno la partnership con il Cuneo Volley e il Volley Parella Torino che garantirà in tutte le settimane del camp la presenza di uno staff tecnico specializzato nell’attività giovanile, coordinato dai Direttori tecnici (femminile e maschile) di alto livello e la possibilità di conoscere di persona atlete e atleti di Serie A provenienti dai campionati italiani e non solo.

Aperte le iscrizioni per l’estate 2026!

Il Piemonte Summer Camp si conferma un progetto che non è solo sport, ma anche crescita personale, condivisione di valori e costruzione di ricordi che restano nel tempo. Le prime due settimane si terranno nella tradizionale location di Entracque, con base presso il Centro sportivo e piscina di Entracque (campi outdoor, la piscina e la palestra pesi) e la palestra di Valdieri. Il riposo e il giusto apporto di energie saranno assicurati presso l’Aktiv Hotel Alpi Marittime, nel cuore del Parco delle Alpi Marittime. QUI sport, passione e natura diventano un tutt’uno per un’esperienza a 360°. Non da meno la settimana a Vada presso il Camping Village “Baia del Marinaio”, dove cambierà sicuramente lo scenario essendo a un passo dal mare toscano, ma con le stesse prerogative di qualità dell’allenamento e del del divertimento nel tempo libero.

Ogni turno è rivolto a delle fasce d’età precise:

• 1ª settimana – 21/27.06

Annate: 2013/2016



• 2ª settimana – 28.06/04.07

Annate: 2009/2013

• 3ª settimana – 12/18.07

Annate: 2008/2013

Perché partecipare?

Un’opportunità unica per tutti i giovani pallavolisti e pallavoliste determinati ad alzare il proprio livello attraverso un percorso unico che unisce allenamenti di alto profilo, esperienze formative, emozioni, amicizie e la possibilità di confrontarsi direttamente con grandi protagonisti della pallavolo italiana.

Cosa aspettate?

Correte ad iscrivervi al Piemonte Summer Camp, i posti sono limitati!

• www.piemontesummercamp.com

Per maggiori informazioni contattate l’Infopoint PSC

• Whatsapp +39 3516699640

oppure scrivete un’email

• piemontepassionevolley@gmail.com