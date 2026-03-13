La Reale Mutua Torino '81 Iren in trasferta contro il Waterpolo Milano Metanopol

Per la sedicesima giornata di campionato, la Reale Mutua Torino '81 Iren scenderà in vasca domani in trasferta contro i l Waterpolo Milano Metanopoli . All'andata i gialloblù hanno avuto la meglio con un netto 17-9. I ragazzi di Simone Aversa arrivano dalla vittoria interna per 13-10 contro l'Ancona e si trovano al terzo posto in classifica in solitaria grazie alle sconfitte di Camogli e Bogliasco. Il Metanopoli, invece, ha vinto proprio contro il Bogliasco per 9-11 ed è salito all'ottavo posto in classifica.

Simone Aversa presenta la sfida: «Arriviamo a questa partita dopo una buona settimana di lavoro, dal punto di vista fisico e tattico siamo pronti. Sappiamo che la Metanopoli, dopo l'eccellente risultato di sabato scorso, vorrà confermarsi e dare continuità di risultati, ma noi siamo altrettanto preparati, è tutta la stagione che ci conquistiamo con fatica le nostre vittorie, giocando le partite fino alla fine, la squadra è matura ed equilibrata. Per noi sarebbe importante vincere per mantenere il vantaggio acquisito su Bogliasco e Camogli».

La partita si disputerà sabato 14 marzo alle ore 17:45 presso la piscina "R. Cozzi" di Milano. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube "Pallanuoto Metanopoli".

SEDICESIMA GIORNATA DI SERIE A2 MASCHILE GIRONE NORD

Spazio R.N. Camogli - Chiavari Nuoto

Vela Nuoto Ancona - Mobilpesca Lavagna

Waterpolo Milano Metanopoli - Reale Mutua Torino '81 Iren

Dream Sport - R.N. Arenzano

Piacenza Pallanuoto 2018 - Futurenergy R.N. Sori

Pallanuoto Bergamo - AGN Energia Bogliasco 1951

LA CLASSIFICA

Chiavari Nuoto 43, Futurenergy R.N. Sori 38, Reale Mutua Torino '81 Iren 30, Spazio R.N. Camogli 28, AGN Energia Bogliasco 1951 27, R.N. Arenzano 20, Mobilpesca Lavagna 19, Waterpolo Milano Metanopoli 18, Vela Ancona Nuoto 17, Piacenza Pallanuoto 2018 17, Dream Sport 4, Pallanuoto Bergamo 1.