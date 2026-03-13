Dodecarun: si riparte da Mirabello Monferrato

La seconda edizione del circuito Dodecarun entra nel vivo: dopo la tappa inaugurale di Pinerolo, disputata lo scorso 11 gennaio, la corsa ai diamanti messi in palio dall’organizzazione riparte dal Country Sport Village di Mirabello (Alessandria) , dove domenica 15 marzo andrà in scena un cross dal percorso impegnativo, ricavato lungo un circuito di un chilometro da percorrere più volte all’interno del circolo. «È la prima volta che ospitiamo una gara di corsa – dice Matteo Ramagna , direttore del centro sportivo – Il nostro circolo sorge su una collina, e i tanti sali scendi hanno colpito gli organizzatori del circuito. Quando ci hanno proposto di ospitare un cross abbiamo subito detto sì».

Accanto alle prove valide per il circuito Dodecarun (4 km per le donne, 5 per gli uomini) – inserite nel calendario regionale Fidal e previste rispettivamente alle 10 e alle 10.30 - il programma prevede una serie di gare giovanili che assegneranno i titoli provinciali alessandrini ragazzi/e e cadetti/e.

Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui quattro prove certificate Fidal: tre sui 5 km e una mezza maratona) e pista (due gare). Altre quattro prove in pista daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con criteri che verranno fissati da Fidal. Le gare su strada e i cross assegneranno un punteggio a scalare dal primo (50 punti) al 25esimo classificato (2 punti). Cinque prove assegneranno un punteggio doppio: la tappa finale del 29 novembre a Piossasco più altre quattro gare scelte per sorteggio che verranno rese note prima della penultima tappa. Le prove in pista e le gare su strada certificate daranno un punteggio legato alla prestazione cronometrica, secondo la tabella pubblicata su sito dodecarun.it. Il vincitore del Trofeo del Mezzofondo conquisterà 100 punti, 96 il secondo classificato, 92 al terzo e così via sino al 25esimo classificato che ne otterrà 4. Gli atleti che prenderanno parte a tutte e quattro le gare del Trofeo del Mezzofondo (1500. 3000, 5000 e 10000 metri) riceveranno un bonus di 100 punti, chi parteciperà a tre prove su quattro avrá un bonus da 50 punti . L’iscrizione a ogni gara di cross o su strada darà diritto a 10 punti, quella alle due gare su pista inserite nel circuito a 20 punti. Chi si iscriverà a tutte le prove avrà un bonus da 50 punti. La classifica prenderà in considerazione i migliori 12 punteggi della stagione.

Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto), 1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le venti società più numerose.

Le classifiche dopo la prima tappa

Uomini. Assoluta: 1. Stefano Perardi (Sport Project VCO) 60 punti; 2. Bonino (Futuratletica Piemonte) 58; 3. Ferrato (Atl. Saluzzo) 56; 4. Aimar (Atl. Pinerolo) 54; 5. Cena (Roata Chiusani) 52; 6. Taino (Alpi Apuane) 50; 7. Olivero (Atl. Saluzzo) 48; 8. Ladetto (Borgaretto ‘75) 46; 9. Ghiano (Baudenasca) 44; 10. Martina (Roata Chiusani) 42. SM35: 1. Peano (Atl. Fossano) 60; 2. Vironda (Sisport) 58; 3. Calò (Borgaretto ’75) 56. SM40: 1. Ladetto 60; 2. Mondino (Atl. Pinerolo) 58; 3. Costabello (Atl. Pinerolo) 56. SM45: 1. Martina 60; 2. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 58; 3. Dalmasso (Cambiaso Risso GE) 56. SM50: 1. Galliano (Roata Chiusani) 60; 2. Deuscit (Giannonerunning) 58; 3. Ravera (Dragonero) 56. SM55: 1. Matteucci (Azalai) 60. SM60: 1. Biglione (Cambiaso SM65. 1. Castellino (Roata Chiusani) 60. SM70: 1. Comuzio (Pod. Robbiese) 60. SM75+: 1. Deiure (Atl. Rivoli) 60.

Donne. Assoluta. 1. . Gaia Gagliardi (Atl. Saluzzo) 60; 2. Rosa Brusin (Atl. Mondovì Acqua San Bernardo) 58; 3. Azeroual (Atl. Alessandria) 56; 4. Audifreddi (Atl. Saluzzo) 54; 5. Gaiola (Atl. Pinerolo) 52; 6. Cavalieri (Sisport) 50; 7. Ferro (Vittorio Alfieri AT) 48; 8. Porello (Battaglio Cus TO) 46; 9. Giaccone (Borgaretto ‘75) 44. 10. Giorda (Gió 22 Rivera) 42. SF35: Chirila (Tapporosso) 60; 2. Mirra (Safatletica) 10. SF40: 1. Bertaina (Cambiaso Risso GE) 60; 2. Li Sacchi (Borgaretto ’75) 58; 3 Rimonda (Atl. Pinerolo) 56. SF45: 1. Ceresa (Fun for Sports) 60; 2. Gioia (Giannonerunning) 58; 3. Roberto (Pomaretto ’80) 56. SF50: 1. Ferro 60; 2. Rao (Doratletica) 58; 3. Conoscenti (Borgaretto ’75) 56 SF55: 1. Agnese (Cambiaso Risso GE) 60. SF60: 1. Cammaleri (Borgaretto ’75) 60; SF65: 1. Plavan (Baudenasca) 60; SF70: 1. Borretta (Vittorio Alfieri Asti) 60; SF75+: 1. Monasterolo (Borgaretto ’75) 60