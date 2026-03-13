GranTorino in campo a Saluzzo per la sfida contro Virtus Siena

Nuovo appuntamento casalingo per GRANTORINO . Sabato 14 marzo alle 19:00 i gialloblù di coach Comazzi scenderanno in campo a Saluzzo contro Stosa Virtus Siena per la nona giornata di ritorno del campionato Serie B Interregionale . GRANTORINO torna sul parquet dopo il turno di riposo scontato nell'ottava giornata. Nell'uscita precedente i gialloblù hanno raccolto la prima vittoria esterna della stagione sul campo di Olimpia Legnaia , strappando due punti preziosi per la lotta salvezza. Nel match d'andata GRANTORINO fu capace di tenere testa ai senesi fino al secondo periodo, prima che l'esperienza degli avversari facesse la differenza. I gialloblù faranno affidamento sui progressi delle ultime settimane per provare a contrastare una delle compagini di riferimento del girone.

Il girone di ritorno di Stosa Virtus Siena è cominciato con quattro sconfitte su sei, ma nelle ultime due uscite i senesi hanno raccolto due vittorie utili per conservare il 5° posto in classifica. Oltre a Calvellini e Morciano, entrambi a oltre 13 punti di media a partita, la squadra toscana potrà contare su Castellino, guardia classe 2002, unitosi alla squadra a fine gennaio e già protagonista.

La sfida è in programma per sabato 14 marzo con palla a due alle 19:00 al Palazzetto di via della Croce di Saluzzo. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di GRANTORINO e sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Dell'Accio Davide (primo arbitro) e Ugo Marco (secondo arbitro).