Reale Mutua Torino ’81 Iren: terza vittoria consecutiva per i gialloblù

LA PARTITA

Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 Iren Iren si porta in vantaggio grazie alla rete di Lisica dal perimetro in superiorità numerica e fa lo 0-2 con Gattarossa. Il Metanopoli reagisce con il gol di Sarno su rigore, ma la Torino ’81 allunga sul +2 con Lisica. I padroni di casa realizzano la rete del 2-3 con Bini, Colombo segna la rete del 2-4 e Tononi trova la rete del +3 dai cinque metri. Si rientra in acqua per la seconda frazione di gioco e il Metanopoli accorcia sul 3-5 con Sarno, ma i gialloblù rispondono con il gol di Novara in superiorità numerica. I ragazzi di Binchi fanno il 4-6 con Zocco con l’uomo in più e si portano sul -1 con Paletti, ma la Torino ’81 rialza la testa con Colombo in superiorità numerica.

Al cambio vasca i gialloblù realizzano il gol del 5-8 con Novara, il Metanopoli risponde con Zocco che porta i suoi sul -1 grazie ad una doppietta. I ragazzi di Binchi pareggiano i conti con Paletti in superiorità numerica e passano in vantaggio con Zocco, ma Novara non ci sta e segna il 9-9 su rigore e il 9-10 in superiorità numerica. Il Metanopoli è in partita e pareggia con Paletti, ma Ermondi sigla il 10-11. Al termine del terzo tempo di gioco, la Reale Mutua Torino ’81 Iren allunga con Lisica per il 10-12. Si rientra in acqua e la Torino ’81 allunga sul +5 con Novara, Abate e Tononi, ma il Metanopoli trova il gol dell’11-15 con Dani che chiude il match.

LE ANALISI

Le parole di Simone Aversa al termine della sfida: «Tre punti fondamentali per il nostro percorso, mi aspettavo questo tipo di partita, dopo un buon inizio abbiamo subito il ritorno della Metanopoli nel secondo tempo, ma dalla metà del terzo quarto fatto l’allungo decisivo. Nell'ultima frazione di gioco siamo stati compatti, abbiamo contenuto i loro ultimi attacchi e abbiamo gestito il vantaggio negli ultimi minuti. La Metanopoli finirà il campionato in crescendo, è organizzata e molto preparata fisicamente, sarà un avversario duro da affrontare per tutti da qui alla fine. Noi ora avremo due turni casalinghi che sulla carta sembrano alla nostra portata, ma non dobbiamo calare il nostro livello di attenzione per non sprecare lo sforzo profuso fino ad ora».

IL TABELLINO

WATERPOLO MILANO METANOPOLI – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 11-15

Parziali (2-5; 3-2; 5-5; 1-3)

WATERPOLO MILANO METANOPOLI: Cardona, Paletti 3, Vismara, Sfogliano, Andaloro, Dani 1, Sarno 2, Cristaudo, Bini 1, Maricone, Ticozzi, Fontana, Rossa, Zocco 4. All. Binchi.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica 3, Abate 1, Tononi 2, Maffè, Gattarossa 1, Pascali, Ermondi 1, Cassia, De Luca, Novara 5, Colombo 2, Aldi, Aichino. All. Aversa.

GLI ARBITRI: PETRAGLIA - ROGONDINO

LE NOTE: Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Waterpolo Milano Metanopoli 3/7 + un rigore e Reale Mutua Torino 81 Iren 7/13 + 2 rigori.