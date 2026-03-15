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ASD La Palestrina: grandi risultati a Saluzzo nel Campionato Regionale Silver LE

A brillare in particolare è stata Matilde Monaco, che ha conquistato uno splendido secondo posto assoluto con due esercizi di grande qualità a clavette e cerchio. Ottima prestazione anche per Giulia Silombra con il terzo posto alla palla e Gaia Brosio, che ha ottenuto l’ottavo posto alle clavette
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ASD La Palestrina: grandi risultati a Saluzzo nel Campionato Regionale Silver LE

Ancora grandi soddisfazioni per la ASD La Palestrina di Chivasso, protagonista nel Campionato Regionale Silver LE di ginnastica ritmica disputato a Saluzzo, dove le ginnaste chivassesi hanno ottenuto risultati di grande valore tecnico e sportivo.

A brillare in particolare è stata Matilde Monaco, categoria Allieve A5, che con due esercizi di grande qualità a clavette e cerchio ha conquistato uno splendido secondo posto assoluto, laureandosi vicecampionessa regionale Silver LE. Una prova convincente che conferma il talento e la crescita della giovane ginnasta, capace di distinguersi in una competizione regionale di alto livello.
Ottima prestazione anche per Giulia Silombra, che ha conquistato il terzo posto alla palla, portando sul podio i colori della società chivassese con un esercizio preciso ed espressivo. Buon risultato anche per Gaia Brosio, che ha ottenuto l’ottavo posto alle clavette, dimostrando determinazione e margini di crescita importanti per il proseguimento della stagione. Il bilancio della gara è decisamente positivo per il team di ginnastica ritmica della ASD La Palestrina, che continua a distinguersi nelle competizioni regionali, confermando il valore del lavoro tecnico svolto quotidianamente in palestra.
Nel campionato LD tenutosi a Chivasso, invece, Angelica Mendola (LD) ottiene un ottimo 4° posto alla palla, sfiorando il podio.

La società di ginnastica ritmica di Chivasso guarda ora con entusiasmo ai prossimi appuntamenti agonistici, con l’obiettivo di continuare a crescere e portare sempre più in alto i colori del club. Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico per i risultati ottenuti e per il percorso di miglioramento costante delle ginnaste chivassesi.

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