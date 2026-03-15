VTT di Lagnasco: primi verdetti dal macroarea nord-ovest del circuito Junior Next Gen Under 10-12-14

La serie delle finali del torneo di Macroarea nord-ovest del circuito Junior Next Gen under 10-12-14 , organizzato dalla VTT di Lagnasco con l'appoggio logistico durante la dieci giorni di gare (4-15 marzo) di altri circoli della provincia di Cuneo (Country, Michelin, TC Saluzzo e Match Ball Bra), si è aperta oggi con gli atti decisivi dei draw under 10.

In quello femminile successo della piemontese Gloria Bellani, dal settembre dello scorso anno impegnata negli allenamenti alla Canottieri Casale. La Bellani ha giocato in modo perfetto, tracciando perfettamente il campo con i suoi fendenti dal primo all'ultimo quindici, senza disdegnare anche qualche discesa a rete con tanto di preziosismi di volo, vedi una volée alta di diritto di non facile fattura. Nulla da fare per la peraltro ottima Martina Busa (TC Lecco), sconfitta 6-1 6-2. Anche lei ama fare i punti ed entrambe le protagoniste hanno cercato di prendere il tempo all'avversaria, entrando non appena hanno potuto con i piedi dentro il campo.

Gloria Bellani, seguita in tribuna dallo staff del circolo monferrino guidato da Giulia Gabba, ha attuato meglio la tattica: «È molto ricettiva - ha sottolineato l'ex top 200 WTA - ed è un piacere insegnarle». Alla fine un po' di delusione per la sconfitta ma per entrambe la consapevolezza di possedere un gran potenziale. Nel draw maschile vittoria per Agostino Parodi (TC Biancorosso Carcare) sul portacolori del Country Club Cuneo Enea Simondi. Un testa a testa sempre in equilibrio, rotto dalla maggior precisione di Parodi nei passaggi chiave del match, chiuso 6-4 7-5. Più tocco da parte del mancino piemontese, maggior solidità nell'occasione per il ligure. Un bravo ad entrambi per come hanno interpretato il torneo.

Domani dalle 12 sono previste le altre finali, di singolare e doppio, per una rassegna che già ora può essere definita una "prima" di successo per la VTT di Lagnasco che ha curato ogni dettaglio, dal primo all'ultimo giorno. Sul campo 1 la prima testa di serie del draw under 14, Matilde Amich (Canottieri Casale) sfiderà la vincente di Rebecca Carla Francia, sua compagna di allenamenti alla Canottieri e Goa Burlovic Bisaki. Sul campo 2 alla stessa ora spazio alla finale del maschile under 14 e sul campo 3 a quella under 12 femminile tra Chiara Basso (giocatrice che si allena alla Best Point di Caramagna e veste i colori del Beinasco) e la giocatrice del Monviso Sporting Club di Grugliasco, Virginia Iacobuzio. Il singolare maschile under 12 metterà in campo Stefano Lombardi e Giovanni Greco. Dalle 16 le ultime sfide di doppio.