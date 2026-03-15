Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

VTT di Lagnasco: primi verdetti dal macroarea nord-ovest del circuito Junior Next Gen Under 10-12-14

Assegnati i titoli U10 a Gloria Bellani e Agostino Parodi
4 min
VTT di Lagnasco: primi verdetti dal macroarea nord-ovest del circuito Junior Next Gen Under 10-12-14

La serie delle finali del torneo di Macroarea nord-ovest del circuito Junior Next Gen under 10-12-14, organizzato dalla VTT di Lagnasco con l'appoggio logistico durante la dieci giorni di gare (4-15 marzo) di altri circoli della provincia di Cuneo (Country, Michelin, TC Saluzzo e Match Ball Bra), si è aperta oggi con gli atti decisivi dei draw under 10.

In quello femminile successo della piemontese Gloria Bellani, dal settembre dello scorso anno impegnata negli allenamenti alla Canottieri Casale. La Bellani ha giocato in modo perfetto, tracciando perfettamente il campo con i suoi fendenti dal primo all'ultimo quindici, senza disdegnare anche qualche discesa a rete con tanto di preziosismi di volo, vedi una volée alta di diritto di non facile fattura. Nulla da fare per la peraltro ottima Martina Busa (TC Lecco), sconfitta 6-1 6-2. Anche lei ama fare i punti ed entrambe le protagoniste hanno cercato di prendere il tempo all'avversaria, entrando non appena hanno potuto con i piedi dentro il campo.

Gloria Bellani, seguita in tribuna dallo staff del circolo monferrino guidato da Giulia Gabba, ha attuato meglio la tattica: «È molto ricettiva - ha sottolineato l'ex top 200 WTA - ed è un piacere insegnarle». Alla fine un po' di delusione per la sconfitta ma per entrambe la consapevolezza di possedere un gran potenziale. Nel draw maschile vittoria per Agostino Parodi (TC Biancorosso Carcare) sul portacolori del Country Club Cuneo Enea Simondi. Un testa a testa sempre in equilibrio, rotto dalla maggior precisione di Parodi nei passaggi chiave del match, chiuso 6-4 7-5. Più tocco da parte del mancino piemontese, maggior solidità nell'occasione per il ligure. Un bravo ad entrambi per come hanno interpretato il torneo.

Domani dalle 12 sono previste le altre finali, di singolare e doppio, per una rassegna che già ora può essere definita una "prima" di successo per la VTT di Lagnasco che ha curato ogni dettaglio, dal primo all'ultimo giorno. Sul campo 1 la prima testa di serie del draw under 14, Matilde Amich (Canottieri Casale) sfiderà la vincente di Rebecca Carla Francia, sua compagna di allenamenti alla Canottieri e Goa Burlovic Bisaki. Sul campo 2 alla stessa ora spazio alla finale del maschile under 14 e sul campo 3 a quella under 12 femminile tra Chiara Basso (giocatrice che si allena alla Best Point di Caramagna e veste i colori del Beinasco) e la giocatrice del Monviso Sporting Club di Grugliasco, Virginia Iacobuzio. Il singolare maschile under 12 metterà in campo Stefano Lombardi e Giovanni Greco. Dalle 16 le ultime sfide di doppio.


 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS