Asti Mens Sana: la DR3 vola ai play-off classificandosi al primo posto del proprio girone

Ottimi risultati per l’Asti Mens Sana che, nella sua stagione di esordio in una categoria senior, la DR3, vola ai play-off classificandosi al primo posto del proprio girone. La sconfitta di venerdì sera contro Vinovo interrompe una lunga serie positiva che aveva visto gli astigiani imbattuti per quindici partite consecutive. Un traguardo importante per una squadra giovanissima: nel roster di coach Le Caldare figurano esclusivamente atleti appartenenti al settore giovanile, a testimonianza di un progetto che punta fortemente sulla crescita dei ragazzi provenienti dal settore giovanile.
«Fin qui i ragazzi hanno svolto un ottimo lavoro. Sono fiero dei loro progressi, sia in campo sia come gruppo squadra», commenta il coach. «Non conosciamo ancora il nostro avversario nei play-off: dovremo essere bravi a mantenere alta la concentrazione e a non sottovalutare la gara».
La società Asti Mens Sana, nata nel 2023, sta raccogliendo i primi frutti del proprio progetto sportivo. Conquistano il primo posto nei rispettivi gironi anche l’Under 19 e l’Under 17, entrambe con una sola sconfitta a carico. L’Under 14 è impegnata nel suo primo campionato di categoria Gold, mentre cresce il numero dei mini-atleti del minibasket.
«Speriamo di avere tutto il sostegno che i nostri ragazzi e le nostre famiglie ci stanno già dimostrando anche al Pala-Makhymo», conclude la società. L’inizio dei play-off è previsto per l’ultimo weekend di marzo.