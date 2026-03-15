Asti Mens Sana: la DR3 vola ai play-off classificandosi al primo posto del proprio girone

«Fin qui i ragazzi hanno svolto un ottimo lavoro. Sono fiero dei loro progressi, sia in campo sia come gruppo squadra», commenta il coach. «Non conosciamo ancora il nostro avversario nei play-off: dovremo essere bravi a mantenere alta la concentrazione e a non sottovalutare la gara».

La società Asti Mens Sana, nata nel 2023, sta raccogliendo i primi frutti del proprio progetto sportivo. Conquistano il primo posto nei rispettivi gironi anche l’Under 19 e l’Under 17, entrambe con una sola sconfitta a carico. L’Under 14 è impegnata nel suo primo campionato di categoria Gold, mentre cresce il numero dei mini-atleti del minibasket.

«Speriamo di avere tutto il sostegno che i nostri ragazzi e le nostre famiglie ci stanno già dimostrando anche al Pala-Makhymo», conclude la società. L’inizio dei play-off è previsto per l’ultimo weekend di marzo.