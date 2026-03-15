Dodecarun, cross d’altri tempi a Mirabello Monferrato

Riccardo Spalla (Accademiatletica) e Ilaria Zavanone (Brancaleone Asti) hanno vinto la seconda tappa del circuito Dodecarun, imponendosi in un cross dove il fango ha reso ancora più duro un tracciato a saliscendi di per sé molto impegnativo.

Spalla, classe 2007, ha fatto gara di testa fin dalla partenza, trovando nel solo Alessandro Arnaudo un avversario in grado di tenergli testa. Arnaudo, nonostante i 26 anni che lo separano dal più giovane avversario, Arnaudo – master albese tesserato per la Cambiaso Risso di Genova - ha provato un attacco poco prima del terzo dei sei chilometri di gara. Spalla non si è scomposto: ha ripreso il rivale e lo ha staccato nel giro conclusivo, arrivando al traguardo con 11 secondi di margine. «È stata una gara difficile – ha detto dopo la gara – per vincere ho dovuto dare tutto quello che avevo». Con il secondo posto di Mirabello, abbinato alla 14esima piazza conquistata nella tappa iniziale di Pinerolo, Arnaudo si è portato al comando della classifica provvisoria del circuito.

Più combattuta la prova femminile, vinta allo sprint da Ilaria Zavanone (Brancaleone Asti) sulla giovanissima atleta dell’Atletica Alessandria Gaia Sparaventi. Anche qui è stato una sfida tra generazioni, ma questa volta l’atleta più giovane (17 anni) ha dovuto arrendersi sia pure all’ultimo metro, dopo un coraggioso tentativo di rimonta. «L’ho sentita arrivare a pochi metri dal traguardo – ha detto Zavanone – Ero stanca perché il tracciato era molto difficile: ho dovuto dar fondo a tutte le energie che mi erano rimaste per non cedere. Lei è stata bravissima: la mia è stata una vittoria più di testa che di gambe». Antonella Rabbia, sesta al traguardo, ha conquistato la vetta della classifica dei circuito.

Accanto alle prove valide per il circuito Dodecarun, inserite nel calendario regionale Fidal, il programma del Cross Country Sport Village – organizzato dall’Atletica Alessandria con la direzione di Giorgio e Steve Goggi - prevedeva una serie di gare giovanili che hanno assegnato i titoli provinciali. Questi vincitori: Davide Locarno (Atletica Novese, cadetti), Marco Marenco (Airone Triathlon, ragazzi), Arianna Lunardi (Derthona Atletica, cadette) e Marta Fiorin (Derthona Atletica, ragazze).

Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui quattro prove certificate Fidal: tre sui 5 km e una mezza maratona) e pista (due gare). Altre quattro prove in pista daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con criteri che verranno fissati da Fidal. Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto), 1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le venti società più numerose.

Prossima tappa domenica 22 marzo a Torino, con la Corsa di Primavera (9,5 km) al Parco della Pellerina.

I risultati di Mirabello Monferrato

Uomini (6 km). 1. Riccardo Spalla (Accademiatletica) 18’29”, 2. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 18’40”, 3. Caresio (Durbano Gas Energy) 19’24”; 4. Volpi (Atl. Novese) 19’39”, 5. Laratore (Roata Chiusani) 19’55”; 6. Sahnoune (Atl. Serravellese) 20’13”, 7. Poggio (Accademiatletica) 20’17”, 8. Cazzato Corciulo (Run of Made) 20’42”, 9. Vallebona (Atl.Serravallese) 20’54”, 10. Zamuner (Atl. Santhià) 20’58”.

Donne (4 km). 1. Ilaria Zavanone (Brancaleone AT) 16’54”, 2. Sparaventi (Atl. Alessandria) 16’55”, 3. Jacubowska (Atl. Novese) 17’51”; 4. Salzani (Atl. Novese) 18’03”; 5. Tahirova (Atl. Santhià)18’51”; 6. Rabbia (Brancaleone AT) 20’10”, 7. Chiabrera (Brancaleone AT) 20’30”, 8. Mocci (Bio Correndo) 20’46”; 9. Graci (Atl. Novese) 21’14”, 10. Reister (Derthona) 22’06”:

Classifica del circuito Dodecarun dopo 2 tappe)

Uomini. 1. Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 92 punti; 2. Laratore (Roata Chiusani) 62; 3. Spalla (Accademiatletica) e Perardi (Sport Project VCO) 60; 5. Bpnino (Futuratletica) 58; 6. Ferrato (Atl. Saluzzo) e Caresio (Durbano Gas Energy) 56; 8. Zamuner (Atl. Santhià), Volpi (Atl. Novese) e Aimar (Atl. Pinerolo) 54.

Donne. 1. Antonella Rabbia (Brancaleone AT) 64 punti; 2. Cavalieri (Sisport) 62; 3. Gagliardi (Atl. Saluzzo), Chiabrera (Brancaleone AT), Zavanone (Brancaleone AT) e Giusto (Atl. Pinerolo) 60; 7. Rosa Brusin (Atl. Mondovì Acqua San Bernardo) e Sparaventi (Atl. Alessandria); 9. Salzani (Atl. Novese) e Azeroual (Atl. Alessandria) 56.