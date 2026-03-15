I Giaguari Torino dominano sotto la pioggia: Dolphins Ancona battuti 27–0

I Giaguari Torino firmano la prima vittoria casalinga della stagione IFL 2026 battendo con autorità i Dolphins Ancona per 27–0, in una serata di pioggia battente e campo pesante all’Impianto Sportivo Totta di Borgaretto.

Per i marchigiani, all’esordio stagionale, il debutto in campionato coincide con una prova in salita, condizionata da un terreno lontano dalle consuete abitudini sul sintetico e gestito con maggiore lucidità e fisicità dalla formazione torinese.

Sotto una pioggia costante e con temperature intorno ai 6 gradi, i Giaguari hanno impostato la partita sul gioco di corsa, chiudendo con 174 yard su terra contro le 68 dei Dolphins e controllando il cronometro per oltre 27 minuti.

Protagonista assoluto ancora una volta Ethan Greenfield, autore di tre touchdown (1, 3 e 4 yard) e di 151 yard guadagnate su 24 portate, vero martello nel fango del Totta e punto di riferimento di un attacco che ha saputo adattarsi perfettamente alle condizioni del terreno.

Il momento simbolo della serata arriva però nel terzo quarto: su un tentativo di field goal, uno snap non ben controllato sembra mandare in fumo il drive, ma l’holder Cameron Colangelo gestisce alla perfezione l’opzione di emergenza prevista per queste situazioni e provata e riprovata almeno due volte ad ogni allenamento, trasformando l’azione in un passaggio da 7 yard per il touchdown di Luca Bertuol.

Una dimostrazione di preparazione, freddezza e disciplina che ha spezzato definitivamente l’inerzia del match, premiando il lavoro svolto dallo special team torinese nel corso della settimana.

Dall’altra parte, i Dolphins hanno faticato a trovare ritmo offensivo su un campo fangoso che ha penalizzato il loro tradizionale gioco veloce su sintetico, chiudendo con soli 83 yard totali e quattro fumble, di cui tre persi.

La difesa giallonera ha imposto la propria legge dal primo all’ultimo snap, costringendo Ancona a soli tre primi down e firmando tre fumble recovery per un totale di 21 yard riportate, a coronamento di uno shutout difensivo che fotografa la differenza di adattamento alle condizioni meteo e di campo.

Con questo successo, i Giaguari Torino salgono a 2–1 in classifica e confermano la loro crescita dopo un avvio complicato, mostrando di saper vincere anche nelle partite “sporche” di clima e di terreno.

Dopo una settimana di pausa, i torinesi ospiteranno al Totta a fine mese le Aquile Ferrara, ancora imbattute, in una partita che potrebbe già dire molto in ottica playoff.