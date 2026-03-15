IVECO CUS Torino batte Avezzano: vittoria pesante in chiave playoff

Su un terreno reso pesante e fangoso dalle abbondanti piogge dei giorni precedenti, la partita non ha deluso le attese. Fin dalle prime battute, entrambe le formazioni hanno scelto un rugby pragmatico, fatto di gioco al piede, scontri aerei e pressione territoriale.

Dopo una fase iniziale di studio, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato: al 20’ arriva la meta all’angolo dell’ala Giacomo Ambrosi, bravo a finalizzare un’azione sviluppata sul lato corto. Poco dopo, sempre alla bandierina, è Leon Momicchioli a schiacciare in meta, firmando il 10-0. Le trasformazioni risultano proibitive a causa del fondo scivoloso.

Gli “Orsi” di Avezzano non si lasciano intimorire e, a pochi minuti dall’intervallo, accorciano le distanze con una meta da maul, non trasformata. Si va così al riposo sul 10-5 per i cussini.

La ripresa si apre con grande intensità da entrambe le parti, ma è il CUS a prendere il controllo del gioco. Avezzano riesce nuovamente a colpire con una seconda meta di maul, riportandosi sotto, ma nel momento decisivo sale in cattedra Edward Reeves, prodotto del vivaio biancoblù, che firma una doppietta determinante e spezza l’equilibrio del match.

Il calcio di punizione trasformato da Zanatta fissa il punteggio sul definitivo 23-10. Nei minuti finali gli ospiti tentano il tutto per tutto, ma la mischia del CUS si dimostra solida e organizzata, riuscendo prima a difendere la maul avversaria e poi a conquistare un turnover decisivo. Dalla vittoria della successiva mischia ordinata, il pallone viene liberato e calciato fuori dal campo a tempo scaduto, chiudendo definitivamente l’incontro.

Ecco le parole del capitano George Reeves: «Ci aspettavamo una partita dura e molto competitiva, che sapevamo si sarebbe giocata punto a punto. Siamo entrati in campo con grande intensità per imporre fin da subito il nostro gioco, nonostante la pioggia intensa caduta per tutto il weekend e le condizioni difficili del terreno.È stata una vittoria di tutti i 23 giocatori: ognuno ha dato il proprio contributo, sia chi è partito titolare sia chi è subentrato dalla panchina. Ora testa a Padova, per continuare il nostro cammino e goderci ogni momento insieme».

Nessun punto in classifica per l’Isweb Avezzano Rugby nonostante l’ottima prestazione e cinque punti pieni per l’IVECO CUS Torino, che ora guarda con fiducia al prossimo impegno in trasferta sul campo del Petrarca Rugby. Appuntamento Domenica 22 marzo ore 14.30 in diretta live.