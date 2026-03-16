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Eurogymnica: finisce con un bel carico di medaglie la trasferta lombarda

A Busto Arsizio, agli Interregionali di Specialità Gold, 2 ori, 2 argentie 2 bronzi: si vola ai Nazionali!
3 min
Eurogymnica: finisce con un bel carico di medaglie la trasferta lombarda

Sulla pedana del Campionato interregionale di Specialità Gold ZT1, le EGirls hanno tirato fuori i denti e le unghie nel classico, complicato confronto con le migliori ginnaste del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Lombardia e della Liguria.

Due ori interregionali, distribuiti fra le categorie, Junior e senior, con le ginnaste del presidente Nurchi a svettare sulle avversarie, andando a vincere tra le Senior 2, ancora grazie ad Eglissa Lika, diventata oramai una garanzia con le clavette, con le quali oltre a primeggiare fa registrare anche il punteggio più alto di tutta la tre giorni di competizioni: 25,750! Difficile parlare di momento di grazia per questa ginnasta, visto che la sua crescita è costante e accompagnata da risultati ragguardevoli ormai da anni. Più giusto parlare ormai di una certezza tanto che Lika si è messa in evidenza anche con il nastro, attrezzo che le ha regalato l'argento (24,200) a soli 0,25 centesimi, nonostante un errore pesante in chiusura di esercizio. 

Il secondo oro è andato invece a Giulia Capriolo tra le Junior 2 alla palla (22,650). La campionessa italiana in carica, nonostante qualche noia fisica, ha meritato il primato, guadagnandosi così l'accesso alla finale nazionale.

Restando tra le Senior 2, brillante Alessia Pala al cerchio che vince il bronzo (24,600) in un confronto serrato tra almeno sei ginnaste e poi termina sesta con la palla (23,850), fuori dal podio ma con buone possibilità di ripescaggio.

Protagonista anche Anna Russo, quest'anno tra le Senior 1 che ripete le bene prestazioni regionali e centra il passaggio ai nazionali con entrambi gli attrezzi presentati, vincendo il bronzo al cerchio e l'argento alla palla, rispettivamente con i punteggi di 23,000 e 23,050.

Medaglie e qualificazioni ai nazionali assicurate dunque per queste ginnaste, alle quali si potrebbe aggiungere Nicole Ciobanu terminata vicina al podio nella gara riservata alle Junior 2 e con la possibilità di essere ripescata: le prime nove escluse con i migliori punteggi di tutta Italia avranno infatti la possibilità di essere riammesse agli italiani.

Il prossimo weekend sarà invece il turno dell'importante Campionato interregionale Individuale Allieve Gold, che vedrà scendere in pedana un nutrito gruppetto di agguerrite EGirls: Sofia Cianciolo, Miriam Lo Presti, Elisabetta Tomita, Stella Carminati, Maria Sofia Rivera Castillo, Vittoria Capra, Alysea Bianco, Isabella Coconi Santoni, Ginevra Gallizia, Denise Paradiso, presente e futuro del club.

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