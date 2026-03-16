Asti Padel Teams: sedicesima giornata di Campionato 2025/26

Il Girone Gold vede il trionfo di F.T.P. Soc. Coop. che, nonostante la sconfitta di venerdì 13 marzo in casa di Net King Padel per 2-1 (3-6/6-1/6-4) chiude il girone in testa alla classifica a 64 punti. In seconda posizione si attesta I Puntazos (62 punti) grazie anche alla vittoria a tavolino nello scontro diretto con Arena Padel Team (58) che è costretta a dare forfait anticipato, sicura comunque della terza posizione poiché Net King (56), anche vincendo 3-0, non sarebbe riuscita a scavalcarla. Lo scontro per il quinto posto di giovedì 12 tra Uni Soluzioni e Hair House Asti ha arriso ai primi che con un bel 3-0 mai in discussione (6-3/6-3/6-2) si porta a 52 punti lasciando gli avversari a 50.

Nel Silver ha invece dominato Tremòni Padel anche grazie all’ultima vittoria 3-0 di giovedì 12 ai danni di Bazzuca Boys, con risultati sempre più ampi (6-4/6-2/6-1) che hanno portato la compagine ad un totale di 54 punti in classifica. La sfida per la seconda posizione tra Bomber’s e Il Pelu Padel Team è stata posticipata a domenica 15, ci sono voluti 31 game per stabilire la vincente, ovvero i Bomber’s, a cui però non è bastato il 2-1 (6-2/4-6/7-6) per superare in classifica la rivale, ci sarà comunque subito il rematch nei turni preliminari della prossima settimana, in una gara da “dentro o fuori” questa volta. Martedì 10 marzo, nel frattempo, I San Rock avevano agganciato la terza posizione grazie alla vittoria per 3-0 su Asados, che è partita in sordina ma ha rischiato di rosicchiare un punto nell’ultimo set (6-2/6-0/6-4).

Chiusa la regular season, è ora tempo di playoff: si partirà quindi martedì 17 marzo alle ore 21:30 presso l’impianto Asti Padel di via Gerbi in cui potremo assistere alla già citata sfida tra Il Pelu e Bomber’s sul campo 3, mentre sul campo 4 Uni Soluzioni si giocherà il passaggio del turno con Asados.

Contemporaneamente, ma all’Arena Padel di via Pigafetta, Hair House affronterà Bazzuca, nella stessa struttura che nella serata successiva sarà teatro dell’ultimo turno preliminare programmato, ovvero la gara tra Tremòni e I San Rock.

Le squadre vincenti approderanno ai quarti di finali ai quali si sono già qualificate le migliori quattro del Gold, ovvero F.T.P., I Puntasoz, Arena e Net King, che infatti la prossima settimana osserveranno un turno di riposo in attesa di conoscere le rispettive avversarie.