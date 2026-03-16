In Serie A1 le ragazze di coach Negro segnano un vittorioso esordio nei playoff che mettono in palio un posto nella prossima CEV Challenge Cup: al PalaFenera Chieri piega 3-0 la Cbf Balducci Hr Macerata (26-24, 25-18, 25-20).

In Serie B1 il Club76 Fenera Chieri inciampa contro Villa Cortese Volley 0-3 (20-25, 23-25, 15-25). Chieri affronta al PalaFenera l’ostica Villa Cortese in una gara che sulla carta poteva sembrare a senso unico. Le ragazze di coach Milano perdono la sfida, ma per due set giocano molto bene punto a punto e creano non pochi grattacapi alle milanesi. Prossima gara sabato 21 marzo alle 17 ad Aosta contro Cogne Aosta Volley.

In Serie B2 L'Alba Volley batte la capolista Ascot Moncalieri per 0-3 (17-25, 21-25, 20-25). Le biancoblù giocano una partita perfetta in ogni fondamentale e con l’approccio mentale giusto, quello delle grandi occasioni. Mantengono il terzo posto in classifica, accorciando la distanza dai vertici. Sabato si tornerà in campo, contro Pallavolo Vallebelbo.

In Serie C il Club76 Playasti vince 3-1 contro CUS Pianezza Volley Lab (18-25, 25-17, 25-20, 25-16). Le “clubbine” partono in difficoltà: nel primo set non riescono a giocare al meglio. Dal secondo set, però, il gioco migliora e il risultato finale è a loro favore. Un match il cui risultato permette di rimanere salde a metà classifica.

In U14 il Club76 MTS Santena cede nella finale territoriale, 3-0 contro Mo.Vi Bam (25-22, 25-21, 25-17). Secondo posto portato a casa e si torna a lavorare a testa bassa in palestra in attesa della fase regionale.

In U13 il Club 76 Fenera Chieri Gold vince 3-0 contro Balamunt (25-10, 25-7, 25-17). Semifinale di ritorno per le fenerine che, con questa vittoria, staccano il pass per la finale territoriale in programma domenica prossima. Le “clubbine” hanno dimostrato grande carattere, lucidità e grinta in una partita che all’andata si era dimostrata difficile.

In U13 il Club76 Playasti vince 3-1 contro VBC Mercatò Savigliano (25-20; 21-25; 25-15; 25-9; golden set 15-5). Ribaltato il risultato dell’andata e conquistata la semifinale al Golden set. Una prova in costante crescita per le ragazze: qualche sbavatura nel secondo parziale, poi dal terzo set in avanti il match è stato saldamente nelle mani del PlayAsti.