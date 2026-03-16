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Club76: tutti i risultati del weekend

In Serie A1 le ragazze di coach Negro segnano un vittorioso esordio nei playoff, la Serie B1 inciampa contro Villa Cortese, mentre la Serie B2 batte la capolista Ascot Moncalieri. La Serie C e le due U13 escono vittoriose dai rispettivi incontri. Cede l'U14 nella finale territoriale contro Mo.Vi Bam
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Club76: tutti i risultati del weekend

In Serie A1 le ragazze di coach Negro segnano un vittorioso esordio nei playoff che mettono in palio un posto nella prossima CEV Challenge Cup: al PalaFenera Chieri piega 3-0 la Cbf Balducci Hr Macerata (26-24, 25-18, 25-20). 
In Serie B1 il Club76 Fenera Chieri inciampa contro Villa Cortese Volley 0-3 (20-25, 23-25, 15-25). Chieri affronta al PalaFenera l’ostica Villa Cortese in una gara che sulla carta poteva sembrare a senso unico. Le ragazze di coach Milano perdono la sfida, ma per due set giocano molto bene punto a punto e creano non pochi grattacapi alle milanesi. Prossima gara sabato 21 marzo alle 17 ad Aosta contro Cogne Aosta Volley. 
In Serie B2 L'Alba Volley batte la capolista Ascot Moncalieri per 0-3 (17-25, 21-25, 20-25). Le biancoblù giocano una partita perfetta in ogni fondamentale e con l’approccio mentale giusto, quello delle grandi occasioni. Mantengono il terzo posto in classifica, accorciando la distanza dai vertici. Sabato si tornerà in campo, contro Pallavolo Vallebelbo.
In Serie C il Club76 Playasti vince 3-1 contro CUS Pianezza Volley Lab (18-25, 25-17, 25-20, 25-16). Le “clubbine” partono in difficoltà: nel primo set non riescono a giocare al meglio. Dal secondo set, però, il gioco migliora e il risultato finale è a loro favore. Un match il cui risultato permette di rimanere salde a metà classifica. 
In U14 il Club76 MTS Santena cede nella finale territoriale, 3-0 contro Mo.Vi Bam (25-22, 25-21, 25-17). Secondo posto portato a casa e si torna a lavorare a testa bassa in palestra in attesa della fase regionale. 
In U13 il Club 76 Fenera Chieri Gold vince 3-0 contro Balamunt (25-10, 25-7, 25-17). Semifinale di ritorno per le fenerine che, con questa vittoria, staccano il pass per la finale territoriale in programma domenica prossima. Le “clubbine” hanno dimostrato grande carattere, lucidità e grinta in una partita che all’andata si era dimostrata difficile.
In U13 il Club76 Playasti vince 3-1 contro VBC Mercatò Savigliano (25-20; 21-25; 25-15; 25-9; golden set 15-5). Ribaltato il risultato dell’andata e conquistata la semifinale al Golden set. Una prova in costante crescita per le ragazze: qualche sbavatura nel secondo parziale, poi dal terzo set in avanti il match è stato saldamente nelle mani del PlayAsti. 

ALTRI RISULTATI

Venerdì 13 marzo
Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone 1°/6° posto: Rasero Teloni L’Alba Volley -Club76 Playasti vs Mon.Vi. Bam Rossa 3-0
Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone 7°/12° posto: Club76 Playasti vs LCM-MC1933 Busca 0-3

Sabato 14 marzo
U14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/4° posto: Mon.Vi. Bam Rossa Regionale vs Club76 MTS Santena Regionale 3-0
U14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 13°/16° posto: Villanova Volley vs Club76 Playasti 0-3
U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone A: Club76 Playasti 2015/16 vs Club76 Playasti Blu 0-3
U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone B: Club76 Playasti Bianca vs VBC Dogliani 3-0

Domenica 15 marzo
U16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 13°/16° posto: Club76 Playasti vs PVB Canelli Gialla 16 3-2
U16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 17°/24° posto: Club76 MTS Santena vs PGS El Gall Borio Macchine Agricole 3-0
U13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/4° posto: Club76 Playasti Gold vs VBC Mercatò Savigliano 3-1
U13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/12° posto: Club76 Playasti Bianca vs Mon.Vi. & Villanova 3-0
U13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 17°/20° posto: Club76 Playasti Blu vs Mon.Vi Bam Verde 3-2

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