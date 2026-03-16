Beffa GranTorino: battuta a un soffio dalla fine contro Virtus Siena

Non è bastata una grande partita a GRANTORINO per ribaltare il pronostico della nona giornata di Serie B Interregionale . Il match andato in scena al Palazzetto di via della Croce di Saluzzo contro Stosa Virtus Siena si è risolto solo negli ultimi secondi con il punteggio finale di 68-69 . Una sfida molto equilibrata che GRANTORINO ha condotto a lungo, toccando anche il +10 dopo l'intervallo e tenendo testa alla quinta classificata fino agli ultimi possessi.

LA GARA

Il primo periodo è all'insegna dell'equilibrio. Virtus Siena apre le danze con la tripla di Calvellini, ma GRANTORINO resta aggrappata dopo i punti di Zumstein e Losito. Con l'avanzare dei minuti i gialloblù cominciano a colpire dall'arco: Ficetti, Barla e Fracasso mettono a referto tre triple e con le realizzazioni di Zumstein, Fracasso e Losito arriva il primo break (19-13). Nel finale di periodo Siena accorcia le distanze fino al -2 (19-17). La sfida resta serrata nel secondo quarto. GRANTORINO continua a trovare la retina dall'arco con quattro triple, di cui una messa a segno da Ventigeno, all'esordio stagionale nella categoria. Prima della pausa lunga Costantini porta Siena sul +1, ma i due liberi di Fracasso tengono avanti i gialloblù (40-39).

Al rientro in campo GRANTORINO allunga nel punteggio con lucidità. Trascinati da Mancino, i gialloblù toccano il massimo vantaggio della sfida (+10) e sul 58-48 mettono una seria ipoteca sulla sfida. Nel momento più complicato arriva la reazione della squadra ospite, che con esperienza mette a referto un parziale di 0-9 azzerando il margine a un periodo dalla fine (58-57). Nell'ultimo quarto la sfida si accende. Il momento positivo di Siena prosegue e gli ospiti vanno avanti sul +4. La reazione di GRANTORINO è guidata da Barla e Zumstein che riportano la sfida in parità. A pochi secondi dalla sirena Barla trova il canestro dei +2, ma la tripla allo scadere di Guerra ribalta ancora la sfida sul 68-69. Nell'ultimo possesso Sienadifende con esperienza e GRANTORINO non trova il canestro: il match si chiude in favore di Virtus Siena.

IL PROSSIMO MATCH

Sabato 21 marzo è in programma la trasferta al Palasport di Arezzo, dove GRANTORINO sfiderà Centro Tecnico BM Aretina con palla a due alle 19:00.

TABELLINI

GRANTORINO Basketball Draft - Stosa Virtus Siena 68-69

Parziali (19-17, 21-22, 18-18, 10-12)

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina 3, Bossola 5, Milone, Zumstein 7, Ficetti 8, Losito 6, Fracasso 12, Grillo ne, Obaseki, Barla 9, Mancino 12, Ventigeno 6. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.

Stosa Virtus Siena: Braccagni 2, Redaelli, Costantini 6, Calvellini 13, Morciano 12, Gianoli 8, Bartelloni ne, Guerra 18, Cini ne, Crocetta 2, Castellino 8. All. Evangelisti.