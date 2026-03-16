MTS Ser Santena: vittoria molto importante dalla trasferta di Luino 

Tornano a casa con una vittoria, dopo la lunga trasferta da Luino, le tigri della MTS Ser Santena . Vittoria da due punti molto importante per Destefanis e compagne che rendono il decimo posto in classifica sempre più vicino a soli due punti di distanza. Partita sofferta e molto combattuta per tutti i 5 set in cui le santenesi sono partite benissimo vincendo quasi agilmente il primo parziale. Nel secondo e nel terzo invece hanno subito la rimonta delle padrone di casa per poi vincere con un motto di orgoglio il quarto e il quinto set. Due ore e venti intense di gara con il tifo locale molto "caldo" e a volte anche poco "gentile" nei confronti delle giocatrici in campo, ma che non ha minimamente deconcentrato le tigri santenesi. Nonostante fossero prive di una pedina importante come Nardoianni ai box a causa di una distorsione, Destefanis e compagne hanno davvero messo in campo tutta la grinta e la tenacia di cui dispongono, consapevoli che ora ogni punto guadagnato vale la salvezza.

Coach Demichelis nel primo set schiera: Venco in palleggio, Di Blasi opposto, Cadamuro e Destefanis in centro, Marchioni e Lancieri in banda, Lazzarin libero. La MTS parte subito bene e con il turno al servizio di Venco il parziale è un 7-1 a favore delle santenesi, costringendo il coach di casa a chiamare il primo time out discrezionale. Il secondo time out lo chiamerà sul 15-5 sempre a favore della Mts, che questa volta con il turno al servizio di Di Blasi aumenta ancora le distanze delle avversarie. La squadra di casa, inizialmente attonita dall'aggressività delle avversarie, sul finire del set acquisisce un po' più di sicurezza e accorcia le distanze, coach Demichelis non può far altro che fermare il gioco sul 24-21. Ci pensa Marchioni con un fendente in lungo linea a chiudere il primo parziale per 25-22.

Nel secondo set si parte con la stessa formazione del primo, ma questa volta è il Luino a portarsi subito in vantaggio per 11-6 e sul 10-16 Demichelis chiama il secondo time out discrezionale. La coach santenese prova quindi con alcuni cambi: Vione al posto di Cadamuro, Marino al posto di Venco e Vasca al posto di Marchioni. Il set però è già compromesso e se lo aggiudica la squadra di casa per 25-17.

Nel terzo set resta Vione in campo, ma è ancora una volta la squadra di casa a spingere sull'acceleratore e portarsi subito in vantaggio di 5 punti (5 -10) Ancora una volta coach Demichelis prova con i alcuni cambi. Si rivedono in campo sia Vasca che Marino, per cercare di cambiare qualcosa nel gioco e sorprendere le avversarie. Piano piano le santenesi riducono le distanze fino ad arrivare a -2 (15-17) l'allenatrice di casa chiama il time out per cercare di arginare l'avanzata delle tigri e sembra funzionare perchè, Luino ancora una volta mette a segno punti importanti guadagnandosi anche il terzo set per 25-19.

Nel quarto set Demichelis sceglie Marino al posto di Venco e inverte la posizione dei due attaccanti di banda e la soluzione sembra funzionare perchè la MTS parte subito bene portandosi sul 4-1, che poi diventa 16-11. Sul 18-12 entra Vasca al posto di Lancieri per dare man forte alla seconda linea. La formazione di casa approfitta di un muro poco invadente e riduce le distanze sul 18-15. Demichelis chiama time out per arginare l'avanzata delle padrone di casa. Sul 20-16 entra Venco al posto di Di Blasi, per avere un servizio incisivo senza rischiare e con due attacchi sulle mani del muro, di Marchioni il parziale arriva sul 23-17. Rientra anche Lancieri in prima linea che mette a segno un bel punto con un mani fuori. Sul 24-21 arriva un errore al servizio del Luino che permette all'MTS Ser Santena di andare al quinto set.

L'ultimo e decisivo set inizia con la formazione di casa che si porta subito in vantaggio per 3-1. Con una paio di attacchi in primo tempo dei centrali santenesi la situazione è di 5-3 a favore delle padrone di casa e qui succede una cosa incredibile: il primo arbitro, su difesa di Marino, non vede un tocco della rete che copre il soffitto, le santenesi non smettono di giocare e Lancieri va a segno con un attaccoin lungo linea. Le proteste della squadra di casa si fanno molto accese e il direttore di gara non può fare a meno di "punire" con un cartellino rosso il dirigente di casa, che sancisce anche il punto alla squadra avversaria e quindi si arriva inevitabilmente al 5 pari. Grazie ad un pallonetto di Di Blasi e un muro granitico di capitan Destefanis il cambio campo è a favore della Mts Santena per 8-5. La squadra di casa però non si arrende e ancora una volta pareggia i conti sul 12 pari. Al rientro dal time out chiamato da Demichelis ci pensa ancora una volta Marchioni con un mani fuori e un muro di Marino ad arrivare al match point. Il punto della vittoria lo mette a segno Marchioni con un bellissimo attacco in lungo linea che la difesa del Luino non neutralizza 15-13.

La prossima partita si giocherà sabato prossimo, fra le mura di casa del PalaSer di Santena, contro il Team volley Lessona allenata dall'ex coach Belagotti.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 19

CUMDI LUINO VOLLEY VA - MTS SER SANTENA TO 2-3

Parziali (22-25, 25-17, 25-19, 21-25, 13-15)

MTS SER SANTENA: Lancieri 7, Vasca 2, Cadamuro 4, Vione 9, Venco, Marino 4, Di Blasi 16, Marchioni 15, Destefanis (k) 15, Zapryanova, Frascella. Liberi: Lazzarin, Ponassi. Allenatori: Demichelis, Romero.