Pinerolo Ghiaccio: i risultati del fine settimana

Si chiude con una bella vittoria per 3-1 contro il Pergine il campionato dell'Under 14, che conquista un 14° posto assoluto su 27 squadre: un risultato che racconta molto più di una semplice classifica. La prima parte della stagione ha visto i ragazzi protagonisti di un percorso entusiasmante, culminato con l’accesso al Master Round, traguardo raggiunto con grande merito da un gruppo giovane che sta crescendo partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Rispetto alla scorsa stagione si tratta di un passo avanti importante, segnale chiaro di un lavoro che sta dando frutti e di una squadra che continua a costruire il proprio futuro con impegno, passione e determinazione. La seconda fase del campionato si è rivelata particolarmente impegnativa: i giovani Storm hanno affrontato squadre molto strutturate e competitive. Nonostante le difficoltà, hanno dimostrato carattere, spirito di squadra e tanta voglia di migliorare, qualità che fanno davvero la differenza nel percorso di crescita. A tutti loro va un grande applauso. Questo traguardo è solo una tappa di un percorso che continuerà a regalare soddisfazioni.