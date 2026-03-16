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Novipiù Campus: l'U17 Eccellenza batte la Reyer Venezia!

Grande impresa di Campus che batte la blasonata Reyer Venezia nel girone in cui ci si gioca l’accesso alle Finali Nazionali
2 min
Novipiù Campus: l'U17 Eccellenza batte la Reyer Venezia!

Grande impresa della Novipiù Campus che batte la blasonata Reyer Venezia nel girone in cui ci si gioca l’accesso alle Finali Nazionali!

La partita

Nella terza giornata del girone nazionale con le migliori squadre di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia e Giulia e Toscana, a Corneliano d’Alba arriva la blasonata Reyer Venezia, club tra i più importanti d’Italia (la prima squadra maschile ha vinto lo scudetto nel 2019, la prima squadra femminile nel 2024). Campus arriva dalle due sconfitte con Bergamo e Ferrara, pur avendo ceduto di misura nonostante problemi fisici ed assenze (Murri, Vassiljev e Osson sono ancora out).

Campus, però, si è sempre dimostrata combattiva e così è anche contro Venezia. I veneti hanno uno strapotere fisico e con corpi imponenti e diversi ragazzi decisamente oltre i 2 metri d’altezza, ma gli albesi non stanno a guardare e dopo dieci minuti sono in partita: 20-19.

Il match prosegue con un secondo periodo incredibile, con azioni veloci di squadra e una voglia di non mollare in difesa che spezzano l’equilibrio. Maffiola, Serafini e Cogno fanno soffrire la difesa ospite e la forbice inizia ad aprirsi. Nell’entusiasmo del pubblico di casa i ragazzi di coach Gaudio volano sul +17 all’intervallo uscendo verso gli spogliatoi all’intervallo tra applausi scroscianti: 44-27!

La Reyer non ci sta e si rifà sotto con uno 0-9 (44-35). Coach Gaudio chiama time-out e i locali tornano a correre chiudendo la frazione sul 59-45.

La gara è ancora tutta da giocare e, nonostante le cortissime rotazioni per via degli infortuni, gli albesi riescono a resistere strenuamente ad ogni assalto dei lagurani. Si entra nell’ultimo minuto ancora sul +14 (73-59), poi con le triple finali di Cogno e Bravi la gara finisce 79-59 e Campus può festeggiare il primo meritatissimo successo nel girone nazionale!

Novipiù Campus-Reyer Venezia 79-59
Parziali (20-19, 44-27, 59-45, 79-59)

Campus: Straputicari, Osson, Cogno 28, Maffiola 22, Torcello 2, Serafini 9, Voghera 2, Vassiljev, Bravi 9, Botta 7, Murri.

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