La partita

Nella terza giornata del girone nazionale con le migliori squadre di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia e Giulia e Toscana, a Corneliano d’Alba arriva la blasonata Reyer Venezia, club tra i più importanti d’Italia (la prima squadra maschile ha vinto lo scudetto nel 2019, la prima squadra femminile nel 2024). Campus arriva dalle due sconfitte con Bergamo e Ferrara, pur avendo ceduto di misura nonostante problemi fisici ed assenze (Murri, Vassiljev e Osson sono ancora out).

Campus, però, si è sempre dimostrata combattiva e così è anche contro Venezia. I veneti hanno uno strapotere fisico e con corpi imponenti e diversi ragazzi decisamente oltre i 2 metri d’altezza, ma gli albesi non stanno a guardare e dopo dieci minuti sono in partita: 20-19.

Il match prosegue con un secondo periodo incredibile, con azioni veloci di squadra e una voglia di non mollare in difesa che spezzano l’equilibrio. Maffiola, Serafini e Cogno fanno soffrire la difesa ospite e la forbice inizia ad aprirsi. Nell’entusiasmo del pubblico di casa i ragazzi di coach Gaudio volano sul +17 all’intervallo uscendo verso gli spogliatoi all’intervallo tra applausi scroscianti: 44-27!

La Reyer non ci sta e si rifà sotto con uno 0-9 (44-35). Coach Gaudio chiama time-out e i locali tornano a correre chiudendo la frazione sul 59-45.

La gara è ancora tutta da giocare e, nonostante le cortissime rotazioni per via degli infortuni, gli albesi riescono a resistere strenuamente ad ogni assalto dei lagurani. Si entra nell’ultimo minuto ancora sul +14 (73-59), poi con le triple finali di Cogno e Bravi la gara finisce 79-59 e Campus può festeggiare il primo meritatissimo successo nel girone nazionale!

Novipiù Campus-Reyer Venezia 79-59

Parziali (20-19, 44-27, 59-45, 79-59)

Campus: Straputicari, Osson, Cogno 28, Maffiola 22, Torcello 2, Serafini 9, Voghera 2, Vassiljev, Bravi 9, Botta 7, Murri.