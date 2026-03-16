BEA Chieri: al PalaGialdo passa l'Aurora Basket

LA GARA

Coach Conti ritrova Tagliano per la seconda gara dopo l’infortunio, insieme a Ruà. L’avvio di partita è vibrante e giocato a ritmi molto alti. I Leopardi cercano subito di far valere la stazza di Drame sotto le plance, magistralmente innescato dalle letture di Giacomelli per i primi canestri arancioni. Chiavari, però, dimostra immediatamente il proprio potenziale offensivo: guidata dalle scorribande di Anelli e dalle conclusioni perimetrali di Caridà, la formazione ospite trova grande fluidità. Nonostante l’impatto positivo di Tagliano, bravo a mettersi in ritmo fin dai primi possessi, la squadra ligure alza vertiginosamente le percentuali al tiro da fuori, piazzando un break importante che costringe i chieresi a inseguire alla prima sirena. Nel secondo periodo, BEA prova a riordinare le idee alzando la pressione difensiva. De Santis scuote i compagni con una preziosa tripla che infiamma il pubblico di casa, mentre Giacomelli cerca di accelerare le operazioni in transizione per scardinare la difesa avversaria. Chiavari, tuttavia, non si scompone e continua a macinare gioco con estrema lucidità: la solida regia di Caridà e la presenza fisica di Oluic nel pitturato permettono agli ospiti di rintuzzare ogni tentativo di rimonta chierese. I padroni di casa faticano a contenere le perfette spaziature liguri e si va al riposo lungo con l’Aurora saldamente al comando delle operazioni.

Al rientro dagli spogliatoi, i Leopardi tentano di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Coach Conti prova a sparigliare le carte alternando le difese e passando a zona per togliere ritmo all’attacco avversario. Tagliano e Giacomelli si caricano la squadra sulle spalle trovando giocate di puro talento, ma la reazione d’orgoglio arancione si scontra con la serata di grazia balistica di Chiavari. Ogni qualvolta Chieri sembra poter cambiare l’inerzia del match, gli ospiti puniscono chirurgicamente dall’arco con Digno e Oluic, spegnendo sul nascere le speranze di rimonta e mantenendo il divario a debita distanza. L’ultima frazione si trasforma in una gara di gestione per la formazione ligure. BEA, pur consapevole della difficoltà dell’impresa, non smette di lottare e continua a cercare soluzioni offensive buttandosi su ogni pallone. Con il passare dei minuti, lo staff tecnico chierese allunga le rotazioni dando spazio e responsabilità ai più giovani, che rispondono combattendo senza timori reverenziali. L’ultima nota positiva della serata arancione è il rientro a pieno regime di Federico Ruà, che bagna i suoi minuti sul parquet dopo il lungo stop infilando un canestro dalla lunga distanza.

IL COMMENTO

«Sapevamo di affrontare un’avversaria di valore e Chiavari ha dimostrato grande fisicità, impedendoci di sviluppare il nostro gioco – è l’analisi di coach Franz Conti – Da questa gara portiamo a casa la necessità di mantenere sempre la tenuta mentale e di non disunirci nei momenti di difficoltà, senza permettere a questa sconfitta di intaccare la fiducia costruita finora. Il nostro percorso resta estremamente positivo, considerando anche gli importanti infortuni che stiamo gestendo. Ora guardiamo avanti lavorando con serenità. Il primo traguardo è blindare il nono posto il prima possibile, ma siamo pronti a giocarci ogni chance per i playoff considerandoli un obiettivo tutto di guadagnato. Ci aspettano settimane cruciali e scontri diretti decisivi contro squadre di vertice come CUS e Savigliano. Abbiamo già dimostrato il nostro valore e faremo totale affidamento sulla nostra solida unità di gruppo per affrontare al meglio il finale di stagione».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Archiviata la sfida con Chiavari, per BEA è di nuovo la settimana del derby. L’appuntamento è fissato per sabato 21 marzo alle 21.15 per l’attesa partita contro Torino Teen Basket. Palla a due sul parquet del PalaEinaudi di Moncalieri.

BEA CHIERI - AURORA BASKET CHIAVARI 61-92

Parziali (14-29, 28-48, 49-68)

BEA: Tagliano 17, Giacomelli 11, Drame 11, Fatone 4, Possekel 4, De Santis 3, Galluccio 3, Ruà 3, Gatti 2, Dioum 2, Viggiano 1, Ferraresi NE. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Bechis, Add. Arbitri Ponteprimo.

CHIAVARI: Oluic 21, Anelli 15, Caridà 14, Amorelli 11, Digno 11, Fall 8, Piazze 5, Paterlini 2, Bendandi, Aliotta NE. All. Savini, Ass. Gotelli.