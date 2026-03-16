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Olimpo Basket: impresa sfiorata contro la corazzata Asti

Grande gara per la giovane Olimpo in Serie D, nel derby contro l’esperta e fisica Asti, una delle squadre più attrezzate del campionato
2 min
Olimpo Basket: impresa sfiorata contro la corazzata Asti

Impresa solo sfiorata per la giovane Olimpo in Serie D, nel derby contro l’esperta e fisica Asti, una delle squadre più attrezzate del campionato. Termina la striscia di tre vittorie di fila, pur lottando contro una squadra di alto livello. Di fronte al pubblico delle grandi occasioni, sia di fede albese che astigiana, l’Olimpo parte forte e cerca di tenere un ritmo alto facendo arrancare a tratti gli avversari. Solo la grande fisicità degli ospiti consente loro di restare a contatto nel primo periodo, poi Asti riesce a mettere il naso avanti alla pausa lunga, dopo un primo tempo scoppiettante e ad alto punteggio: 43-47. Nella ripresa Asti si arrocca a zona, scappa a +12, con l’Olimpo che riesce a riaprire la gara riportandosi a -3, prima di perdere contatto solo nei minuti finali. Si chiude così la stagione regolare al sesto posto del girone e servirà passare dai playout per difendere la categoria, ma i giovani albesi (età media 17 anni) hanno dimostrato anche questa sera di avere i mezzi e la faccia giusta!

Olimpo Alba Mercatò - Gieffe SBA Asti 68-85
Parziali (23-27; 20-20; 11-16; 14-22)

Olimpo: Moschini 2, Nardin 8, Rosa 4, Orru’ 6, Iudicello 2, Zobolas, Nicola A. 2, Occelli 23, Gobbino, Nicola S., De Carolis 17. All: Schinca - Biglia.
SBA: Pilati 17, Paro 2, Reda, Tava 19, Quagliotto 15, Mudadu 15, Colletti 7, Pavone 3, Cartello 5, Crescio. All: Di Gioia.

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