La S. Bernardo Campus cade in volata a Torino

La partita

Sabato sera in trasferta per la formazione albese, al cospetto di una delle squadre in fondo alla graduatoria, ma in netta ripresa dopo un mercato invernale che ha visto arrivare sotto la Mole diversi innesti. Inizio langarolo promettente fino al 10-15, prima di subire il break del vantaggio locale (20-19). Buldo, però, dalla lunetta rimette la testa dei suoi avanti dopo dieci minuti: 20-21. La gara prosegue sempre in equilibrio, Campus ci riprova (24.28), ma anche questa volta viene subito ripresa. All’intervallo arriva al comando la formazione padrona di casa 38-35. Si riparte con un altro periodo combattuto in cui, però, per 6 minuti comandano i torinesi fino al 42-37. Poi, gli albesi alzano le marce e con la tripla di Uko volano sul 49-53 alla fine del terzo quarto di gioco. La S. Bernardo prova a cavalcare l’inerzia, Buldo attacca il centro per il +6 (49-55), Zampolli dalla lunetta arrotonda ancora lo score (49-56). Risponde Torino (51-56), ma nel proprio miglior momento Campus trova anche il +8 con la tripla di Zampolli contro la difesa a zona: 51-59 a 7 minuti dal termine. Tutto cambia in 3 minuti, con la 5 Pari a piazzare un mortifero 13-0 che vale il 64-59. Zampolli e Toppino ripristinano l’equilibrio (64-64), tuttavia a 100 secondi dalla sirena i torinesi tornano a +5 (69-64). Tutto sembra perduto, ma ancora Zampolli colpisce per il -1 (70-69). Sul ribaltamento di fronte i torinesi rispondono con la stessa moneta e sul 73-69 chiudono la gara. Finisce ufficialmente di lì a poco 75-69.

5 Pari Torino - S. Bernardo Campus 73-69

Parziali (20-21, 18-14, 11-18, 26-16)

5 Pari: Pasero 2, Draghici 12, Lissiotto 2, Tulumello 8, Lunardi F. n.e., Lunardi N. 10, Chime 9, Mensio 2, Cerruti 8, Paddeo 10, Mittica 1, Morris 11.

Campus: Gandolfo 3, Eirale, Occelli 3, Uko 3, Negro 10, Nastasi, Toppino 15, Buldo 11, Camara 1, Colli, Zampolli 23.