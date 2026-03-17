Volley Parella Torino è Campione Interterritoriale U15 Maschile

È stato assegnato, domenica 15 Marzo, il terzo titolo della stagione sportiva 2025 2026: il Volley Parella Torino si è laureato Campione Interterritoriale Under 15 Maschile (l’ex campionato territoriale diventato inter* per la presenza nelle rappresentative di categoria della Valle d’Aosta). Al palasport di Ciriè si sono affrontate il Volley Parella Torino e Volley Olimpia, le due squadre che, fino alla finale, avevano espresso la miglior pallavolo di categoria: Il risultato è stata una partita avvincente, dove tutti i giocatori in campo hanno dato il massimo per onorare l’impegno!

Dopo un primo set condotto fin dall’inizio e portato a casa con autorità, i vptboyz hanno dovuto dar fondo a tutte le loro migliori qualità per portare a casa i successivi due parziali. Grazie ad una crescita corale del Volley Olimpia, capace di riorganizzarsi rapidamente e cambiare marcia nel match, i ragazzi aostani si sono trovati, in entrambi i set, in vantaggio 24-21: solo una grande reazione dei ragazzi di coach Mesturini ha permesso al Volley Parella Torino di aggiudicarsi il secondo ed il terzo set ai vantaggi!

«Siamo molto contenti della bella vittoria e del titolo interterritoriale di categoria – commenta il responsabile del settore giovanile -: nonostante le ultime settimane siano state un po’ complicate a causa di qualche infortunio di troppo, questo successo è frutto dell’ottimo lavoro che i ragazzi e tutto lo staff, stanno facendo in questa prima parte di stagione! Adesso, come si dice sempre, viene il difficile: provare a confermarsi anche a livello regionale sarà una dura sfida per tutto il gruppo».

FINALE INTERTERRITORIALE U15 MASCHILE

VOLLEY PARELLA TORINO – VOLLEY OLIMPIA 3-0

Parziali (25/15, 27/25, 27/25)