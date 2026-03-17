Pallamano Derthona: Under 16 e Under 14 impegnate in trasferta

Under 16

Pallamano Palazzolo – A.S.D. Pallamano Derthona 36-32

Infruttuosa trasferta a Palazzolo sull’Oglio, per i Giovani Leoni di Nystrup; i ragazzi trovano la strada sbarrata da un Palazzolo in gran forma e vedono allontanarsi la testa della classifica.

La partita comincia subito con i padroni da casa che attaccano con rapidità e accumulando un piccolo vantaggio. I primi tentativi di rimonta dei tortonesi vanno a buon fine, nonostante una difesa bresciana molto alta ed estremamente ben piazzata, che costringe Edo Gobbo a continue prodezze, per arrivare al gol. A partire dal 20’ il Palazzolo prende nuovamente un piccolo margine. Si va riposo sul 14 a 12.

Secondo tempo sulla falsariga del finale del primo, con la difesa tortonese costantemente sotto pressione, specialmente da parte delle due ali bresciane. A metà tempo il Derthona compie uno scatto di orgoglio e riesce finalmente a colmare il distacco, portando le due squadre sul 23 pari, ma il Palazzolo risponde con fermezza e riprende il vantaggio, che riuscirà controllare fino al fischio finale, sul 36 a 32 per i padroni di casa.

Pernille Nystrup commenta: «Purtroppo oggi abbiamo commesso troppi errori contro una squadra molto ben organizzata e a questi livelli li paghi subito. Serve più concentrazione e più responsabilità nelle situazioni decisive della partita. Allo stesso tempo, però, ho apprezzato il fatto che la squadra non abbia mai smesso di provarci: anche nelle difficoltà si è vista una reazione e la voglia di restare dentro la partita. È da lì che dobbiamo ripartire, continuando a lavorare in allenamento per correggere gli errori e crescere con più determinazione.»

Sono scesi in campo: Baisanu Mathias, Battiston Alberto, Calin Francesco, Gatti Alessandro, Gatti Riccardo, Gobbo Edoardo, Gradinaru Stefan, Nalin Noà, Pagliaro Martino, Sturzu Alessandro, Vettore Tommaso. All. Pernille Nystrup, vice Tommaso Medicina.

Under 14

Polisportiva Cassano 2006 – A.S.D. Pallamano Derthona 11-27

A.S.D. Pallamano Derthona – Crenna A.S.D. 8-31

Under 14 al Palazzetto Tacca di Cassano Magnago, per il terzo concentramento del campionato di categoria. Una nuova occasione per mostrare in campo i progressi fatti in queste settimane e far sperimentare la categoria a un paio di piccoli Under 11.

Incontro a senso unico contro i padroni di casa del Cassano 2006; la più bassa età media degli avversari ha favorito i ragazzi di Affricano, che hanno potuto giocare mettendo in pratica con serenità tutti gli schemi imparati.

Completamente opposto l’esito della seconda partita: la superiore fisicità e preparazione dei giovani gallaratesi ha lasciato poco spazio per il gioco del Derthona, che gioca comunque con determinazione.

Fabio Bottiroli riassume così la giornata: «Sulla prima partita non c’è molto da dire: gli avversari erano molto giovani, per cui ci siamo trovati in vantaggio anche fisicamente. La seconda partita è una storia opposta: i ragazzi del Crenna sono molto forti e molto più avanti come preparazione. Comunque siamo soddisfatti del gioco espresso da tutti e dai progressi che hanno mostrato in campo. Chiudo facendo tanti complimenti ai giovanissimi del Cassano 2006 e del Crenna.»

Sono scesi in campo: Carca Edoardo, Cunsolo Ettore, D'Ambrosio Ismaele, Erriu Samuele, Guatelli Eric, Manciagli Sebastiano, Muzzin Leonardo, Ndrepeci Luis, Pennella Andrea, Pernigotti Marco, Perrotta Gabriele, Repetto Edoardo, Vanni Valerio. Allenatore Marco Affricano, vice Fabio Bottiroli.

PROSSIMI IMPEGNI: domenica 22 marzo alle 15.00, la prima squadra sarà chiamata a una impegnativa prova sul campo della capolista Cassano Magnago, per il girone Gold del campionato di Serie B.